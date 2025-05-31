Всемирный день блондинок призван разрушить стереотипы о таких девушках как исключительно легкомысленных или наивных. Современный кинематограф все чаще показывает блондинок как умных, сильных и амбициозных героинь, которые способны менять мир. По случаю праздника Кино 24 подготовил подборку фильмов с самыми популярными блондинками.

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"Барби" (2023)

В сказочной стране Барбиленд живет стереотипная Барби, которая наслаждается своей жизнью. Однако однажды она начинает сомневаться во всем, что ее окружает. В голове девушки неожиданно возникают мысли о смерти, рутину и собственное тело. А чтобы найти ответы на свои вопросы, Барби отправляется в реальный мир, где сталкивается с человеческими проблемами, сексизмом и поиском смысла жизни.

"Барби": смотрите трейлер фильма онлайн

"Блондинка в законе" (2001)

Стильная и очаровательная Эль Вудс хочет вернуть своего парня, который считает ее слишком легкомысленной. Девушка решает поступить на юридический факультет Гарварда, чтобы доказать серьезность своих намерений. Во время учебы Эль не только меняет себя, но и становится успешным юристом, разрушая стереотипы о "глупых блондинках".

"Блондинка в законе": смотрите трейлер фильма онлайн

"Убить Билла" (2003)

Бывшая наемная убийца решила покинуть преступную жизнь и начать все "с нуля". Женщина забеременела и собиралась выйти замуж, но прямо во время свадьбы на нее напал ее экс-руководитель Билл вместе с командой киллеров. Они убивают всех гостей и жестоко избивают героиню. В этот момент преступники уверены, что она мертва, но ей удалось выжить и провести в коме четыре года. Очнувшись, Невеста понимает, что потеряла ребенка, поэтому начинает думать о мести.

"Убить Билла": смотрите трейлер фильма онлайн