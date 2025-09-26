Для семейного просмотра: 5 мультфильмов, которые когда-то были безумно популярными
"Король Лев", "Коко", "Душа", "Уолли", "Гарфилд" – уверены, что вы слышали об этих мультфильмах, ведь их до сих пор обожают миллионы. Они прекрасно подходят для семейного просмотра, ведь интересны как для детей, так и для взрослых.
Однако это далеко не все мультфильмы, которые когда-то были безумно популярными. Больше – в материале Кино 24.
"Запутанная история"
- Количество частей: 1
В высокой башне, что расположена в лесу вдали от людей, живет Рапунцель. Она имеет очень длинные волосы, которые никогда не подстригала. Девушка не может покидать башню, однако благодаря разбойнику Флинну получила возможность сбежать.
"Запутанная история": смотрите трейлер онлайн
"Холодное сердце"
- Количество частей: 2
В мультфильме рассказывается о сестрах Эльзе и Анне. Интересно, что первая обладает магической силой – она может создавать снег и лед. Однажды из-за страха и гнева девушки в королевство Эренделл приходит вечная зима.
Эльза испугалась и убежала в горы, а Анна идет искать сестру. По дороге девушке встречаются новые друзья: Кристофф и олень Свен, снеговик Олаф. Вместе герои пытаются вернуть королевству тепло.
"Холодное сердце": смотрите трейлер онлайн
"История игрушек"
- Количество частей: 4
Как только рядом нет людей, игрушки оживают. Космический рейнджер Базз Лайтер становится любимой игрушкой мальчика Энди, поэтому ковбой Вудди начинает завидовать. Но однажды соперники оказываются в затруднительном положении.
"История игрушек": смотрите трейлер онлайн
"Ваяна"
- Количество частей: 2
Это история о дочери вождя Ваяне, которая отправляется в опасное путешествие, хоть отец и предостерегал дочь. Девочка стремится спасти свой народ от гнева богини природы Те Фити. Героине должен помочь полубог Мауи.
"Ваяна": смотрите трейлер онлайн
"Зоотрополис"
- Количество частей: 1
События мультфильма происходят в мегаполисе Зоотрополис, где живут разные животные. Как-то туда прибывает офицер Джуди Гопс и понимает, что быть первой крольчихой в полиции сложно. Однако она хочет проявить себя, поэтому берется за раскрытие загадочного уголовного дела. Джуди придется сотрудничать с лисом Ником Крутыхвистом.
"Зоотрополис": смотрите трейлер онлайн
