"Король Лев", "Коко", "Душа", "Воллі", "Гарфілд" – упевнені, що ви чули про ці мультфільми, адже їх досі обожнюють мільйони. Вони чудово підходять для сімейного перегляду, адже цікаві як для дітей, так і для дорослих.

Однак це далеко не всі мультфільми, які колись були шалено популярними. Більше – у матеріалі Кіно 24.

"Заплутана історія"

Кількість частин: 1

У високій вежі, що розташована в лісі далеко від людей, живе Рапунцель. Вона має дуже довге волосся, яке ніколи не підстригала. Дівчина не може залишати вежу, однак завдяки розбійнику Флінну отримала можливість втекти.

"Крижане серце"

Кількість частин: 2

У мультфільмі розповідається про сестер Ельзу та Анну. Цікаво, що перша володіє магічною силою – вона може створювати сніг і лід. Одного разу через страх і гнів дівчини у королівство Еренделл приходить вічна зима.

Ельза злякалась і втекла в гори, а Анна йде шукати сестру. Дорогою дівчині зустрічаються нові друзі: Крістофф й олень Свен, сніговик Олаф. Разом герої намагаються повернути королівству тепло.

"Історія іграшок"

Кількість частин: 4

Як тільки поруч немає людей, іграшки оживають. Космічний рейнджер Базз Лайтер стає улюбленою іграшкою хлопчика Енді, тому ковбой Вудді починає заздрити. Та одного разу суперники опиняються у скрутному становищі.

"Ваяна"

Кількість частин: 2

Це історія про доньку вождя Ваяну, яка вирушає у небезпечну подорож, хоч батько і застерігав доньку. Дівчинка прагне врятувати свій народ від гніву богині природи Те Фіті. Героїні має допомогти напівбог Мауі.

"Зоотрополіс"

Кількість частин: 1

Події мультфільму відбуваються у мегаполісі Зоотрополіс, де живуть різні тварини. Якось туди прибуває офіцерка Джуді Гопс і розуміє, що бути першою кролицею у поліції складно. Однак вона хоче проявити себе, тому береться за розкриття загадкової кримінальної справи. Джуді доведеться співпрацювати з лисом Ніком Крутихвістом.

