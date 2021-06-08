58-летний американский режиссер, сценарист, актер и продюсер заявил в недавнем выпуске подкаста Pure Cinema, что его намерение уйти в отставку после выпуска 10 фильмов все же правдивое. Однако режиссер не перестает думать о судьбах большинства режиссеров, которые заканчивают карьеру худшими фильмами.

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У большинства парней, как правило, были ужасные последние фильмы. В частности, для режиссеров Золотого и Нового века. Это заставляет меня задуматься и, возможно, мне не стоит снимать еще один фильм. Я мог бы быть очень счастливым, если бы закончил на "Однажды в Голливуде,

– сказал Тарантино.

Получив два Оскара за сценарий фильма "Криминальное чтиво" и "Джанго освобожденный", Тарантино получил всеобщее признание критиков за свои последующие проекты, в частности "Омерзительную восьмёрку" и его последнюю работу "Однажды в Голливуде", которая держала номинацию Лучший фильм в 2020 году.

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Известно, что в 2014 году кинорежиссер уже заявлял, что собирается уйти из киноиндустрии.

Я не считаю, что нужно оставаться в профессии, пока тебя не станут просить уйти. Мне нравится идея уйти, когда от тебя еще ждут чего-то нового,

– сказал Квентин.

Режиссер поспешил отметить, что продолжит писать сценарии и книги, и с достоинством встретит старость, "а режиссура – это игра молодых". После таких заявлений Тарантино, конечно, нарушил обещание и снял еще два фильма "Омерзительная восьмёрка" в 2015 году и "Однажды в Голливуде" в 2019 году.