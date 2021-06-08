58-річний американський режисер, сценарист, актор та продюсер заявив в недавньому випуску подкасту Pure Cinema, що його намір піти у відставку після випуску 10 фільмів все ж правдивий. Проте режисер не перестає думати про долі більшості режисерів, які закінчують кар’єру найгіршими фільмами.

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У більшості хлопців, зазвичай, були жахливі останні фільми. Зокрема, для режисерів Золотого та Нового століття. Це змушує мене задуматися і, можливо, мені не варто знімати ще один фільм. Я міг би бути дуже щасливим, якби закінчив на "Одного разу в Голлівуді,

– сказав Тарантіно.

Отримавши два Оскара за сценарій фільми "Кримінальне чтиво" та "Джанго звільнений", Тарантіно отримав загальне визнання критиків за свої наступні проєкти, зокрема "Мерзенну вісімку" та його останню роботу "Одного разу в Голлівуді", яка тримала номінацію Найкращий фільм у 2020 році.

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Відомо, що у 2014 році кінорежисер уже заявляв, що збирається піти з кіноіндустрії.

Я не вважаю, що потрібно залишатися в професії, поки тебе не стануть благати піти. Мені подобається ідея піти, коли від тебе ще чекають чогось нового,

— сказав Квентін.

Режисер поспішив відзначити, що продовжить писати сценарії й книги, і з гідністю зустріне старість, "а режисура – це гра молодих". Після таких заяв Тарантіно, звісно, порушив обіцянку і зняв ще два фільми "Мерзенна вісімка" у 2015 році та "Одного разу в Голлівуді" у 2019 році.