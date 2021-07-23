Короткий метр из стран Азии, украинский конкурс и квир-анимация: 10-й KISFF объявил программу
Источник:24 канал
В этом году KISFF, который состоится с 4 по 8 августа, празднует свое 10-летие. Ежегодно команда фестиваля пересматривает тысячи фильмов, среди которых постоянно ищет что-то новое, чтобы популяризировать короткометражное кино в Украине.
KISFF 2021 собрал 29 тематических кинопрограмм, объединяющих 179 короткометражных фильмов со всего мира. Команда фестиваля предлагает зрителям полное обнуление. В фокусе картин KISFF 2021 – джентрификации, феминизм, открытость, границы, поиск идентичности, юмор и чувства.
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Традиционно покажут международный и украинский конкурсы и "Фестивальные хиты", объединяющих фильмы-победители ведущих кинофестивалей мира. Также посетителей ожидают самые большие зрительские программы:
- "Анимационное безумие";
- "Комедии";
- "Teen Spirit";
- "Midnight sexy shorts".
К десятилетию фестиваля все желающие смогут посмотреть под звездами такие короткометражные фильмы в рамках ретроспективы "Украинский короткий метр: становление":
- Наримана Алиева;
- Екатерины Горностай;
- Павла Острикова;
- Марины Степанской;
- Анатолия Лавренишина.
А также проследить, как изменился короткий метр за десятилетие в программах "KISFF 10 лет: лучшие мировые фильмы" и "KISFF 10 лет: избранные украинские фильмы". Эти ленты прошли испытание временем и до сих пор остаются актуальными. На украинский короткий метр вход свободный, кинопоказы состоятся в парке им. Тараса Шевченко.
В центре внимания KISFF персональные ретроспективы:
- первой женщины-режиссера в истории кино;
- француженки Алис Ги-Блаш;
- современного французского режиссера Уильяма Лабуре. Уильям – герой KISFF, многие его короткометражные фильмы были представлены в разные годы на KISFF, а "Хотару" принес режиссеру победу в международном конкурсе.
Путешествие по миру продолжает программа "Азиатика". Здесь в секциях программы, которые покажут лучшие короткие метры выбранных стран:
- "Корейская инди-анимации";
- "Любовное настроение";
- "Сквозь Вьетнам".
Зрителей ожидают:
- творения независимых аниматоров из Южной Кореи,
- подборка чувственного, как фильмы Вонга Карвая, кино о любви
- работы вьетнамских режиссеров,преодолевающих несовершенство киноиндустрии своей страны, чтобы создать оригинальное выражение.
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Программы "К жилищному вопросу", "Over The Border", "Домой и обратно" предлагают новый взгляд на знакомые каждому проблемы. Иногда мы все рассуждаем о том, как места, где мы живем и работаем, определяют нас и наши идентичности. Временами, выходим на протесты за возвращение кинотеатра "Киев" как культурного центра или на защиту "Цветов Украины" как памятника советского модернизма. В фильмах этих программ авторы ищут родные места, исследуют вызовы трудовой миграции, определяют возможности борьбы за город и право на него. А режиссеры программы "Коллективное кино" совместно исследуют вызовы антропоцентричного мира, критикуют капитализм и колониализм и экспериментируют с возможностями киноязыка.
Отдельного внимания заслуживают программы "Квир-анимация", "Out & Proud" и "FEM*RIOT", которые фокусируются на принятии инаковости и гендерных вопросах. Авторы этих фильмов провоцируют зрителя лучше осмыслить и принять участие в дискуссии о гендерных идентичности и права на них.
KISFF 2021 пройдет в прямом эфире с 4 по 8 августа включительно в кинотеатре "Киевская Русь" и на других локациях. Несколько кинопрограмм будут доступны онлайн. Параллельные показы пройдут в Одессе и Черновцах.