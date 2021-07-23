KISFF 2021 собрал 29 тематических кинопрограмм, объединяющих 179 короткометражных фильмов со всего мира. Команда фестиваля предлагает зрителям полное обнуление. В фокусе картин KISFF 2021 – джентрификации, феминизм, открытость, границы, поиск идентичности, юмор и чувства.

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Традиционно покажут международный и украинский конкурсы и "Фестивальные хиты", объединяющих фильмы-победители ведущих кинофестивалей мира. Также посетителей ожидают самые большие зрительские программы:

"Анимационное безумие";

"Комедии";

"Teen Spirit";

"Midnight sexy shorts".

К десятилетию фестиваля все желающие смогут посмотреть под звездами такие короткометражные фильмы в рамках ретроспективы "Украинский короткий метр: становление":

Наримана Алиева;

Екатерины Горностай;

Павла Острикова;

Марины Степанской;

Анатолия Лавренишина.

А также проследить, как изменился короткий метр за десятилетие в программах "KISFF 10 лет: лучшие мировые фильмы" и "KISFF 10 лет: избранные украинские фильмы". Эти ленты прошли испытание временем и до сих пор остаются актуальными. На украинский короткий метр вход свободный, кинопоказы состоятся в парке им. Тараса Шевченко.

В центре внимания KISFF персональные ретроспективы:

первой женщины-режиссера в истории кино;

первой женщины-режиссера в истории кино; француженки Алис Ги-Блаш;

современного французского режиссера Уильяма Лабуре. Уильям – герой KISFF, многие его короткометражные фильмы были представлены в разные годы на KISFF, а "Хотару" принес режиссеру победу в международном конкурсе.

Путешествие по миру продолжает программа "Азиатика". Здесь в секциях программы, которые покажут лучшие короткие метры выбранных стран:

"Корейская инди-анимации";

"Любовное настроение";

"Сквозь Вьетнам".

Зрителей ожидают:

творения независимых аниматоров из Южной Кореи,

подборка чувственного, как фильмы Вонга Карвая, кино о любви

работы вьетнамских режиссеров,преодолевающих несовершенство киноиндустрии своей страны, чтобы создать оригинальное выражение.

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Программы "К жилищному вопросу", "Over The Border", "Домой и обратно" предлагают новый взгляд на знакомые каждому проблемы. Иногда мы все рассуждаем о том, как места, где мы живем и работаем, определяют нас и наши идентичности. Временами, выходим на протесты за возвращение кинотеатра "Киев" как культурного центра или на защиту "Цветов Украины" как памятника советского модернизма. В фильмах этих программ авторы ищут родные места, исследуют вызовы трудовой миграции, определяют возможности борьбы за город и право на него. А режиссеры программы "Коллективное кино" совместно исследуют вызовы антропоцентричного мира, критикуют капитализм и колониализм и экспериментируют с возможностями киноязыка.

Отдельного внимания заслуживают программы "Квир-анимация", "Out & Proud" и "FEM*RIOT", которые фокусируются на принятии инаковости и гендерных вопросах. Авторы этих фильмов провоцируют зрителя лучше осмыслить и принять участие в дискуссии о гендерных идентичности и права на них.

KISFF 2021 пройдет в прямом эфире с 4 по 8 августа включительно в кинотеатре "Киевская Русь" и на других локациях. Несколько кинопрограмм будут доступны онлайн. Параллельные показы пройдут в Одессе и Черновцах.