KISFF 2021 зібрав 29 тематичних кінопрограм, що об'єднують 179 короткометражних фільмів з усього світу. Команда фестивалю пропонує глядачам повне обнулення. У фокусі картин KISFF 2021 – джентрифікація, фемінізм, відкритість, кордони, пошук ідентичності, гумор і почуття. Про це повідомляє пресслужба фестивалю Kyiv International Short Film Festival.

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Традиційно покажуть міжнародний та український конкурси і "Фестивальні хіти", що об'єднують фільми-переможці провідних кінофестивалів світу. Також на відвідувачів чекають найбільш глядацькі програми:

"Анімаційне божевілля";

"Комедії";

"Teen Spirit";

"Midnight sexy shorts".

До десятиріччя фестивалю всі охочі зможуть подивитися під зорями такі короткометражні фільми в рамках ретроспективи "Український короткий метр: становлення":

Нарімана Алієва;

Катерини Горностай;

Павла Острікова;

Марини Степанської;

Анатолія Лавренішина.

А також прослідкувати, як змінився короткий метр за десятиліття у програмах "KISFF 10 років: найкращі світові фільми" і "KISFF 10 років: вибрані українські фільми". Ці стрічки пройшли випробування часом і досі залишаються актуальними. На український короткий метр вхід вільний, кінопокази відбудуться в парку ім. Тараса Шевченка.

У центрі уваги KISFF персональні ретроспективи:

першої режисерки в історії кіно;

француженки Аліс Ґі-Блаше;

сучасного французького режисера Вільяма Лабурі. Вільям є героєм KISFF, чимало його короткометражних фільмів були представлені в різні роки на KISFF, а "Хотару" приніс режисерові перемогу в міжнародному конкурсі.

Подорож світом продовжує програма "Азіатика". Тут у секціях програми, які покажуть найкращі короткі метри обраних країн:

"Корейська інді-анімації";

"Любовний настрій";

"Крізь В'єтнам".

На глядачів чекають:

творіння незалежних аніматорів із Південної Кореї,

добірка чуттєвого, як фільми Вонга Карвая, кіно про кохання

роботи в’єтнамських режисерів, які долають недосконалості кіноіндустрії своєї країни, аби створити оригінальний вислів.

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Програми "До житлового питання", "Over The Border", "Додому й назад" пропонують новий погляд на знайомі кожному проблеми. Часом ми всі розмірковуємо про те, як місця, де ми живемо й працюємо, визначають нас і наші ідентичності. Часом, виходимо на протести за повернення кінотеатру "Київ" як культурного центру чи на захист "Квітів України" як пам’ятки радянського модернізму. У фільмах цих програм автори шукають рідні місця, досліджують виклики трудової міграції, окреслюють можливості боротьби за місто й право на нього. А режисери програми "Колективне кіно" спільно досліджують виклики антропоцентричного світу, критикують капіталізм й колоніалізм та експериментують з можливостями кіномови.

Окремої уваги заслуговують програми "Квір-анімація", "Out & Proud" та "FEM*RIOT", які фокусуються на прийнятті інакшості та гендерних питаннях. Автори цих фільмів провокують глядача краще осмислити та долучитися до дискусії про гендерні ідентичності і права на них.

KISFF 2021 пройде наживо з 4 до 8 серпня включно в кінотеатрі "Київська Русь" та на інших локаціях. Кілька кінопрограм будуть доступні онлайн. Паралельні покази пройдуть в Одесі та Чернівцях.