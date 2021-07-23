Подія відбудеться в літньому кінотеатрі в парку імені Тараса Шевченка. Вхід вільний, тож усі охочі можуть абсолютно безкоштовно подивитися авторську комедію режисера Антоніо Лукіча. Початок о 21:30.

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Нагороди комедії "Мої думки тихі"

"Мої думки тихі" з Ірмою Вітовською та Андрієм Лідаговським у головних ролях представили на секції East of West ("На Схід від Заходу") 54-го Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах, де фільм отримав Спеціальну премію журі.

Українська кінофестивальна прем’єра стрічки відбулася на Одеському міжнародному кінофестивалі, де картина отримала:

приз глядацьких симпатій, премію FIPRESCI за найкращий український фільм;

премію за найкращу акторську роботу (Ірма Вітовська–Ванца);

спеціальну згадку журі (Андрій Лідаговський).

Також стрічку відзначили спеціальним призом журі програми Discovery Award престижного британського кінофестивалю Raindance в Лондоні. Стрічка перемогла в конкурсі дебютів.

"Мої думки тихі": дивіться трейлер

Про що фільм "Мої думки тихі"?

За сюжетом фільму звукорежисер і композитор Вадим, зазнавши безлічі невдач у роботі та особистому житті, отримує можливість, про яку й думати не міг. Усе, що потрібно герою Андрія Лідаговського, аби поїхати в омріяну Канаду з "незручної" України, – записати голоси закарпатських тварин. Однак виявляється, що все значно складніше, адже головним супутником у новій роботі буде людина, яка для цього аж ніяк не годиться, – мама Вадима у виконанні Ірми Вітовської

Фільм надано кінокомпанією "Артхаус Трафік". Переклад жестовою мовою реалізовано соціальною ініціативою Megogo "Дивись, як чутно".

Що відомо про компанію "Дивись, як чутно" Соціальна ініціатива "Дивись, як чутно", заснована медіасервісом Megogo, створює можливості перегляду найкращого світового контенту для глядачів із вадами слуху, роблячи переклад жестовою мовою, а також – з проблемами зору, створюючи тифлокоментарі. На Megogo є Соціальна ініціатива "Дивись, як чутно", заснована медіасервісом Megogo, створює можливості перегляду найкращого світового контенту для глядачів із вадами слуху, роблячи переклад жестовою мовою, а також – з проблемами зору, створюючи тифлокоментарі. На Megogo є окремий розділ із продуктами жестовою мовою й доступний інтерактивний телеканал "Дивись, як чутно", який збирає подібний контент для глядачів різного віку.



Постер до фільму "Мої думки тихі" жестовою мовою / Фото "Кіновернісаж просто неба"

Нагадаємо, що продовжуються безкоштовні покази другого літнього кінотеатру "Кіновернісаж просто неба" в парку Шевченка в Києві. Майданчик біля пам’ятника Шевченка працює щодня з 25 червня до 25 серпня.

Проєкт "Кіновернісаж просто неба" в Києві вдруге організовує кінокомпанія Up ua studio ("Сіль для моря", "Між нами", "Халепа на 5 Baksiv", "В радості й тільки в радості", "Людина божественна", "Швидка на периферії"). Проходить він за підтримки Державного агентства України з питань кіно та за сприяння Київської міської державної адміністрації та Шевченківської РДА.