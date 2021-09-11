Лауреаты 78-го Венецианского кинофестиваля — кому достался "Золотой лев"
Источник:24 канал
Завершился 78-ой Венецианский кинофестиваль объявлением победителей и призеров. Кому достался Золотой лев — читайте в Кино 24.
78-ой Венецианский кинофестиваль стартовал 1 сентября. А сегодня, 11 сентября 2021 года, фестиваль с радостью объявил своих победителей и обладателей "Золотого льва".
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Венецианский кинофестиваль: победители
В главной программе Венецианского кинофестиваля жюри рассмотрело полнометражные фильмы, которые были представлены в программе мероприятия. Победу в этом сегменте получили:
Золотой лев
Главную награду 78-го Венецианского кинофестиваля получила лента "Событие" режиссера Одри Диван.
Гран-при жюри
Награду получил фильм "Рука Бога" режиссера Паоло Соррентино.
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Серебряный лев, лучший режиссер
Награду получила режиссер Джейн Кэмпион за фильм "Власть пса".
Кубок Вольпи, лучшая женская роль
Награду получила Пенелопа Крус за роль в фильме "Параллельные Матери" режиссера Педро Альмодовара.
Кубок Вольпи, лучшая мужская роль
Награду получил Эрик Матти за роль в фильме "На работе" режиссера Эрика Матти.
Лучший сценарий
"Незнакомая дочь" – режиссера Мэгги Джилленхол.
Специальный приз жюри
"Дыра" – режиссера Миккеланджело Фраммартино.
Приз имени Марчелло Мастрояни для лучшего нового актера или актрисы
Награду получил актер Филиппо Скотти за роль в фильме "Рука Бога" режиссера Паоло Сорентино.
Программа "Горизонты"
Это вторая знаковая программа Венецианского кинофестиваля. В нее обычно входят экспериментальные ленты, которые играют важную роль в развитии мирового кинематографа.
Лучший режиссер
Награду получил Эрик Гравел за фильм "Полный рабочий день".
Лучший фильм
"Пилигримы" – режиссер Лауринас Барейша.
Специальный приз жюри
Лента "Великое движение" – Кира Руссо.
Лучшая актриса
Награду получила актриса Лора Калами за роль в фильме "Полный рабочий день" режиссера Эрика Гравеля.
Лучший актер
Награду получил Писет Чун за роль фильме "Белое здание" режиссера Неанга Кавича.
Лучший сценарий
Фильм "107 матерей" – режиссеры Петер Керекеш и Иван Островский.
Лучший короткометражный фильм
"Кости" – режиссеры Кристобаль Леон и Хоакин Косина