Под свой трек, который через 11 лет снова в тренде: Леди Гага повторила вирусный танец Уэнсдей

Американская певица Леди Гага станцевала танец Уэнсдей, уже успел покорить сердца миллионов пользователей. Звезда выполнила трендовые движения под свой трек Bloody Mary, снова ставший популярным в сети.

36-летняя звезда опубликовала видео в инстаграме. Для соответствующего образа она создала яркий мейк и представила танец в черно-белых цветах.

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Леди Гага повторила трендовый танец Уэнсдей Аддамс

Американская певица Леди Гага станцовала танец Венздей под свою песню Bloody Mary, которая благодаря фанатам сериала выбилась в лидеры на стриминговых платформах 11 лет после выхода.

Bloody Wednesday (Кровавая Уэнсдей, – 24 канал),

– написала певица.

Поклонники Гаги не ожидали увидеть певицу в таком амплуа, и были приятно удивлены. В комментариях они отметили ее стиль и сходство с образом главной героини.

Кстати, странный танец Уэнсдей сразу захватил тикток и преданные поклонники семейки Аддамс начали записывать свои видео с этим драйвовым танцем, но также под скорую обработку песни Леди Гаги.

Что известно танец Уэнсдей, ставший трендовым за считанные дни

Все действие происходит на ежегодном танцевальном мероприятии Rave'N в Nevermore Academy. Уэнсдей зажигает танцем, хореографию к которому придумала сама актриса Дженна Ортега под песню Goo Goo Muck американской рок-группы The Cramps. Через две недели танцевальная сцена набрала 12 миллионов просмотров на ютубе!

Танцевальная сцена Уэнсдей в сериале: смотрите видео

, что танец Венздей не только полюбили, но и подвергли критике в сети. Дело в том, что актриса была больна ководом во время съемок 4 серии шоу. Об этом она призналась в интервью NME.

Что следует знать о сериале

Сериал с королевой ужасов Дженной Ортегой в главной роли вышел на Netflix 23 ноября, и через неделю стал самым популярным на стриминге. По сюжету первого сезона у девушки-аутсайдера Уэнсдей есть важные задачи – разобраться с ужасной серией убийств и разгадать сверхъестественную тайну, в которую были впутаны ее родители 25 лет назад. Впрочем, ситуацию будет усложнять обучение в академии, на фоне дружбы и любви.

Недавно сценаристы намекнули на создание 2 сезона. Каким может быть сюжет и кто вернется к своим ролям – читайте у нас.