Если вы не любите Евровидение: что посмотреть на Netflix, чтобы невозможно было оторваться

Неделя с 12 по 16 мая является по-настоящему особенной для всех поклонников Евровидения. Именно в этот период проходят все этапы песенного конкурса: первый и второй полуфиналы и большой финал, во время которого мы узнаем имена победителей.

В то же время далеко не все являются фанатами этого события. Если вы не входите в число поклонников Евровидения, идеальным вариантом для вечернего просмотра может стать новый сериал на Netflix, который уже успел понравиться многим украинцам, – "Легенда". В материале 24 Канала рассказываем подробнее об этом проекте.

О чем сюжет нового популярного сериала "Легенды"?

Сериал описывает события 1990-х годов. В то время британские власти терпит неудачи в тайной борьбе с наркотрафиком, поэтому решает пойти на риск.

Таможенная служба Ее Величества создает специальную секретную группу агентов под прикрытием. В эту команду входят не только профессиональные полицейские и разведчики, но и обычные люди, которые и не подозревали, что их жизнь может так кардинально измениться.

Им нужно проникнуть в опасные наркосреды страны, однако постепенно ситуация выходит из-под контроля. Этот криминальный триллер основан на реальных событиях, что когда-то происходили в мире.

Почему стоит смотреть криминальный сериал "Легенды"?

Сериал уже стал настоящим открытием для многих зрителей. И хотя премьера состоялась 7 мая 2026 года, история быстро получила популярность.

В частности, благодаря тому, что состоит всего из 6 эпизодов, которые легко пересмотреть за один вечер.

Главные роли исполнили Том Берк, Стив Куган, Эмел Эмин, Жасмин Блэкбороу, Хейли Сквайрс, Дуглас Ходж и Джонни Харрис.

Зрители отмечают, что оторваться от просмотра почти невозможно – сюжет постоянно держит в напряжении. Этот криминальный триллер станет идеальным вариантом для тех, кто хочет провести вечер с напряженной историей вместо просмотра Евровидения.

Какие еще сериалы можно посмотреть на Netflix сегодня?

Сериал "Легенды" сейчас входит в список самых популярных лент, которые просматривают украинцы. В частности, на платформе Tudum by Netflix он попал в рейтинг и занял третье место.

В этом перечне также представлены другие проекты, которые можно выбрать для просмотра: "Гнев", "Каштановый мужчина", "Стоит ли мне выходить замуж за убийцу?", "Неизбранные", "Закон Лидии Поэт" и другие.

Среди этих разножанровых лент каждый сможет найти что-то особенное для себя – особенно в вечера, когда не хочется тратить время на просмотр Евровидения.

Если же вы все-таки фанат конкурса, поддерживайте своих фаворитов 14 и 16 мая.