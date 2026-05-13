Водночас далеко не всі є фанатами цієї події. Якщо ви не входите до числа прихильників Євробачення, ідеальним варіантом для вечірнього перегляду може стати новий серіал на Netflix, який уже встиг сподобатися багатьом українцям, – "Легенда". У матеріалі 24 Каналу розповідаємо детальніше про цей проєкт.

Про що сюжет нового популярного серіалу "Легенди"?

Серіал описує події 1990-х років. У той час британська влада зазнає невдач у таємній боротьбі з наркотрафіком, тому вирішує піти на ризик.

Митна служба Її Величності створює спеціальну секретну групу агентів під прикриттям. До цієї команди входять не лише професійні поліцейські та розвідники, а й звичайні люди, які й не підозрювали, що їхнє життя може так кардинально змінитися.

"Легенди": дивіться онлайн трейлер серіалу

Їм потрібно проникнути в небезпечні наркосередовища країни, однак поступово ситуація виходить з-під контролю. Цей кримінальний трилер заснований на реальних подіях, що колись відбувалися у світі.

Чому варто дивитись кримінальний серіал "Легенди"?

Серіал уже став справжнім відкриттям для багатьох глядачів. І хоча прем'єра відбулася 7 травня 2026 року, історія швидко здобула популярність.

Зокрема, завдяки тому, що складається лише з 6 епізодів, які легко переглянути за один вечір.

Головні ролі виконали Том Берк, Стів Куґан, Емел Емін, Жасмін Блекбороу, Хейлі Сквайрс, Дуглас Годж та Джонні Гарріс.

Глядачі відзначають, що відірватися від перегляду майже неможливо – сюжет постійно тримає в напрузі. Цей кримінальний трилер стане ідеальним варіантом для тих, хто хоче провести вечір із напруженою історією замість перегляду Євробачення.

Які ще серіали можна подивитись на Netflix сьогодні?

Серіал "Легенди" зараз входить до списку найпопулярніших стрічок, які переглядають українці. Зокрема, на платформі Tudum by Netflix він потрапив до рейтингу та посів третє місце.

У цьому переліку також представлені інші проєкти, які можна обрати для перегляду: "Гнів", "Каштановий чоловік", "Чи варто мені виходити заміж за вбивцю?", "Невибрані", "Закон Лідії Поет" та інші.

Серед цих різножанрових стрічок кожен зможе знайти щось особливе для себе – особливо у вечори, коли не хочеться витрачати час на перегляд Євробачення.

Якщо ж ви все-таки фанат конкурсу, підтримуйте своїх фаворитів 14 та 16 травня.