5 классных фильмов для летнего настроения: новая подборка на вечер

Лето – это время, когда мы ищем отдыха, развлечений и незабываемых впечатлений. У нас время это не так уж просто, но старайтесь отдыхать вечером и наслаждайтесь хорошим кино.

24 Канал подготовил новую подборку фильмов со вкусом лета, в которой мы предлагаем пять увлекательных лент, которые унесут вас в мир приключений, любви, смеха и эмоций. Хорошего просмотра!

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5 легких фильмов со вкусом лета

"Зависнуть в Палм-Спрингс", 2020 год

Лента рассказывает о Найлзе, который приехал на свадьбу из-за своей надоедливой девушки. Там он попадает в петлю времени и с тех пор переживает день свадьбы бесконечное количество раз. И когда фантазия Найлза еще не иссякла, к нему присоединяется сестра невесты Сара. Теперь у этой парочки – вечное лето в Палм-Спрингс и возможность делать все что угодно.

"Зависнуть в Палм-Спрингс": смотрите трейлер

"Лучшие выходные", 2022 год

По сюжету парень из Германии приезжает в Украину и устраивается волонтером на Atlas Weekend. Пока парень пытается влюбить в себя девушку, губит зарубежного хедлайнера фестиваля. В то же время ребята из Кривого Рога организуюсь мальчишником, но без ссор, драк не обойтись. Спорят как дети, дерутся как взрослые! Кроме этого нам покажут щемящую историю, как юная девушка из Одессы ищет своего отца-рокера, которого, представьте, не видела 10 лет. За это время она лишь идеализировала образ отца и представляла разные истории.

"Лучшие выходные": смотрите трейлер

"Похмелье в Таиланде", 2019 год

Во время своего путешествия в Таиланде два друга понимают, что каждому из них принадлежит собственная цель и смысл жизни, и не существует никаких универсальных правил для их поиска.

"Похмелье в Таиланде": смотрите трейлер

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"Соседи. На тропе войны 2", 2016 год

Супруги Реднеров готовятся продать свой дом, поскольку их дочь Стелла немного выросла, и пора переехать в новый пригород. Уже найдены покупатели и сделка должна быть заключена через месяц, если не возникнет ничего неожиданного. Впрочем, все меняет женский студенческий союз, который поселился по соседству.

"Соседи. На тропе войны 2": смотрите трейлер

"Похотливый дедушка", 2015 год

Смешная и провокационная комедия. В центре сюжета – молодой жених, который должен везти своего непредсказуемого деда-генерала из одного конца страны в другой. "Каждый день живи как последний" – вот девиз генерала Дика Келли. Чем завершится развлекательная предбрачная поездка молодого человека – узнаете после просмотра картины.

"Сладострастный дедушка": смотрите трейлер