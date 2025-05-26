Когда хочется отдохнуть: 5 легких фильмов для хорошего вечера понедельника

Начало недели для многих может показаться долгим, сложным и стрессовым. В завершение понедельника хочется хотя бы ненадолго убежать от реальности. Хорошим вариантом для этого может быть фильм, который не перегрузит мозг, но подарит приятные эмоции.

После сложного дня вам вряд ли захочется смотреть мрачный фильм, который может привести к подавленному состоянию. Лучшим выбором будет легкая и спокойная картина, что расслабит и настроит на сон, пишет Кино 24.

К слову Не такие шедевры, как может показаться: 5 переоцененных фильмов, вышедших в последние 10 лет

"Полночь в Париже"

Это история писателя Гила, который вместе с невестой приезжает в Париж. Мужчина хочет посетить места, где годами ранее творили его кумиры. Ночью он садится в старинный автомобиль и попадает в места, где может пообщаться с литературными гениями и историческими фигурами. Это мечтательная, эстетическая и юмористическая история о любви к искусству.

"Полночь в Париже": смотрите трейлер онлайн

"Повар на колесах"

Шеф-повар ресторана в Лос-Анджелесе Карл обожает свою работу, но дела в заведении идут не очень хорошо. Он не может найти общий язык с хозяином, а после разгромной рецензии ресторанного критика Карла вообще увольняют. Но его карьерный путь только начинается. Это теплый и комфортный фильм о любимом деле, отцовство, а еще баланс между личной жизнью и карьерой.

"Повар на колесах": смотрите трейлер онлайн

"Супер Майк XXL"

Бывший стриптизер Майкл уже три года живет спокойной жизнью в Тампе и занимается мебельным бизнесом. Но судьба сводит его с бывшей командой танцовщиков, которые едут в Майами на конкурс стриптиза. Майкл решает присоединиться к ним и еще раз попробовать свои силы на соревнованиях. Лето, танцы, путешествие и веселье – то, что может подарить хорошее настроение после сложного дня.

"Супер Майк XXL": смотрите трейлер онлайн

"Мой мальчик"

Мелодрама рассказывает об Уилле Фримане, который имеет модное авто, роскошную квартиру, крутит интрижки с красотками. В его размеренную жизнь врывается Маркус – ребенок, который вносит немалые изменения в холостяцкий быт Уилла. Глубокая комедийная драма сочетает юмор и трогательные моменты, а потому прекрасно подойдет для того, чтобы расслабиться вечером.

"Мой мальчик": смотрите трейлер онлайн

"В поисках Немо"

Это увлекательная история Марлина – рыбы-клоуна, который путешествует бескрайним океаном, чтобы найти своего сына Немо. На своем пути он встречает разных героев – от добрых акул-вегетерианцев до рыбки Дори, у которой проблемы с памятью. Течение океана, яркие пейзажи, успокаивающий темп истории – это безупречный вариант для отдыха перед сном.

"В поисках Немо": смотрите трейлер онлайн