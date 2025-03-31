Кино 24 подготовил подборку легких фильмов об отпуске, которые подарят особую атмосферу. Выбирайте ленту из перечня и наслаждайтесь вечером без лишних забот.

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"Евротур" (2004)

Сюжет разворачивается вокруг выпускника школы Скотта Томаса. Недавно парень разошелся с девушкой, поэтому ему срочно надо найти новую любовь. Для этого он отправляется в путешествие по Европе вместе со своими друзьями. Подростки посещают разные города и погружаются в их культуру, не забывая попадать в забавные ситуации.

"Евротур": смотрите трейлер фильма онлайн

Если вам нравятся комедийные фильмы, которые заставят плакать от смеха, то мы подготовили подборку именно для вас.

"От любви не убежишь" (2021)

Еще с детства Эрика мечтала стать известной певицей, поэтому делала все возможное, чтобы достичь своей цели. Однако во взрослом возрасте она встала перед серьезным выбором – любовь или карьера. Выбрав второй вариант, девушка неожиданно разрывает сотрудничество с музыкальным партнером и отправляется работать на роскошный курортный остров. Впрочем, там Эрика случайно встречает своего бывшего.

"От любви не убежишь": смотрите трейлер фильма онлайн

"Отдых по обмену" (2006)

Аманда и Айрис – две совершенно разные женщины, которых объединяют похожие судьбы. Они достигли успеха в карьере, но так и не наладили личную жизнь. Поэтому героини решают изменить атмосферу вокруг и обменяться жильем на соответствующем сайте. Теперь одна из них летит на Рождество в Великобританию, а другая – в Калифорнию.

"Отдых по обмену": смотрите трейлер фильма онлайн