Для релакса и отдыха: 3 легких украинских сериала, которые помогут расслабиться после работы

После сложного рабочего дня хочется посвятить время себе и окунуться в какую-то теплую и позитивную историю. Отличным выбором в таком случае могут стать комедийные украинские сериалы, ведь за последние годы наш кинематограф создал немало интересных историй.

Среди украинских сериалов найдутся те варианты, которые подойдут для вечернего отдыха, пишет 24 Канал. Они подарят хорошее настроение и позволят окунуться в мир непринужденности и юмора.

К слову 4 лучшие фильмы с украинкой Иванной Сахно, которая покорила Голливуд

"Молодая"

40-летняя женщина Ольга развелась с мужем и теперь планирует продолжать свою карьеру в издательстве. Но возраст становится препятствием – работодатели хотят на должность только молодежь и тех, кто разбирается в соцсетях.

Ольга хитрит и "избавляется" от лишних 14 лет в резюме и еще и заводит молодого бойфренда. Но неизвестно, сможет ли женщина по-настоящему соответствовать возрасту, который придумала.

"Молодая": смотрите трейлер онлайн

"Ромео и Джульетта из Черкасс"

Ситком рассказывает о счастливой влюбленной паре – Юле и Романе, которые собираются пожениться. Их планы рушатся из-за давней вражды между их родителями. Главным героям придется примирить своих близких и пройти кучу испытаний от родни, чтобы все-таки пожениться.

Сейчас идет работа над третьим сезоном черкасской истории, где к касту присоединится несколько известных актеров.

"Ромео и Джульетта из Черкасс": смотрите трейлер онлайн

"Успеть до 30"

Комедийный сериал рассказывает о трех кардинально разных по характеру героинях – Ирине, которая работает в ювелирном салоне, карьеристке Саше и Любе, которая мечтает покорить Киев. Девушки встречаются в день, когда им исполняется 29 лет. Для них это становится знаком судьбы – измениться за один год и почувствовать вкус настоящей жизни.

Первый сезон этого сериала уже можно посмотреть на Netflix. Уже через несколько дней, 18 ноября, на "ТЕТ" выйдет второй сезон, что расскажет о новых целях главных героев, их отношениях с мужчинами и многое другое.

"Успеть до 30": смотрите трейлер онлайн



