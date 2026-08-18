Весело, легко и без лишних драм: 5 комедий для вечернего просмотра

Если вечер снова закончился традиционным "ну давай что-нибудь посмотрим", после чего можно полчаса листать каталоги и так ничего не выбрать –, мы уже проделали эту тяжелую работу за вас.

24 Канал собрал фильмы на любой вкус: здесь есть боевик с наемными убийцами, романтическая комедия о друзьях с весьма сомнительными жизненными решениями, история о токсичных боссах, пляжных спасателях и даже о Google. То есть если один жанр не подойдет, есть еще четыре варианта – и ни одного "ну это скучно, давай другое".

"Скоростной поезд"

Пятеро наемных убийц оказываются в одном поезде, мчащемся из Токио в Мориоку. У каждого свое задание, но цель, похоже, одна.

Звучит как обычный рабочий день, только уволиться с такой работы можно разве что через смерть. Пока поезд приближается к конечной станции, киллеры пытаются выяснить, кто кого заказал и кто вообще доживет до прибытия.

"Скоростной поезд": смотреть трейлер

"Этот неловкий момент"

Трое друзей решают не заводить отношений, чтобы наконец-то пожить для себя. Конечно, именно после этого в их жизни появляются женщины, которые очень быстро разрушают этот гениальный план.

Комедия о любви, дружбе и мужской уверенности в том, что на этот раз они точно все контролируют.

"Этот неловкий момент": смотреть трейлер

"Ловушка для боссов"

Двое ассистентов настолько устали от своих боссов, что решают найти им партнеров. Идея проста: если начальники будут счастливы в личной жизни, возможно, перестанут терроризировать подчиненных.

План, конечно, звучит логично. А вот его реализация быстро доказывает, что сводить людей – это еще сложнее, чем пережить рабочий понедельник.

"Ловушка для боссов": смотреть трейлер

"Спасатели Малибу"

Здесь все, как мы любим: океан, пляж, спортивные спасатели и катастрофа, угрожающая всему побережью. Митч Бьюкеннон и его команда узнают, что местный пляж хочет забрать большая нефтяная компания.

Поэтому придется не только спасать отдыхающих, но и спасать сам пляж. Работы много, а форма, как всегда, максимально функциональна.

"Спасатели Малибу": смотреть трейлер

"Стажеры"

Двое мужчин за 40 теряют работу из-за простой и немного неприятной причины: технологии решили, что люди им больше не нужны.

Вместо того чтобы драматично искать себя, друзья идут на стажировку в Google. И постепенно выясняют, что в новом мире выжить можно даже без двадцатилетнего опыта работы с TikTok.

"Стажеры": смотреть трейлер

А еще у нас для вас есть подборка фильмов без хэппи-энда – ведь иногда хочется не сказки с красивым финалом, а немного драмы, после которой сидишь и думаешь: "Ну спасибо".