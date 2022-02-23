Лента снята по мотивам научно-популярного бестселлера Дэвида Грена 2017 года. Над фильмом работает лучшая команда: автор сценария – легендарный Эрик Рот ("Звезда родилась", "Форрест Гамп"), а Мартин Скорсезе снова планирует потратить гигантский бюджет: на производство фильма "Убийцы цветочной луны" было предусмотрено 200 миллионов долларов.

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Сюжет фильма "Убийцы цветочной луны"

Вестерн основан на реальных событиях, основываясь на истории индейского племени осейджей. В 1921 году истребили часть коренного населения индейцев. Выжившие из племени осейджей находились в заповедниках и искали новое место в этом мире. В пустыне Оклахомы они обнаружили одно из крупнейших нефтяных месторождений Америки и использовали его для получения денег и власти.

По сюжету фильма агент ФБР Джон Эдгар Гувер приезжает расследовать серию убийств индейцев на территории, где обнаружили залежи нефти.

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"Убийцы цветочной луны" 2021: смотрите видео

Актеры и роли картины

Джесси Племонс – Том Уайт;

Леонардо ди Каприо – Эрнест Бакгарт;

Роберт де Ниро – Уильям Гейл;

Лилли Гладстон – Молли Бакгарт.

Интересно, что сначала ди Каприо должен был сыграть роль агента ФБР, но актер переписал сценарий и настоял на более сложной и неоднозначной роли – героя, разрывающегося между махинациями своего дяди и любовью к жене.