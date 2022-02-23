Стрічка знята за мотивами науково-популярного бестселера Девіда Ґрена 2017 року. Над фільмом працює найкраща команда: автор сценарію – легендарний Ерік Рот ("Народження зірки", "Форрест Гамп"), а Мартін Скорсезе знову планує витратити гігантський бюджет: на виробництво фільму "Вбивці квіткового місяця" було передбачено 200 мільйонів доларів.

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Сюжет фільму "Вбивці квіткового місяця"

Вестерн заснований на реальних подіях, беручи за основу історію індіанського племені осейджів. У 1921 році винищили частину корінного населення індіанців. Ті, хто вижили з плем’я осейджів, перебували в заповідниках і шукали нове місце в цьому світі. У пустелі Оклахоми вони знайшли одне з найбільших нафтових родовищ Америки й використовували його для отримання грошей і влади.

За сюжетом фільму агент ФБР Джон Едгар Гувер приїжджає розслідувати серію вбивств індіанців на території, де знайшли поклади нафти.

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"Вбивці квіткового місяця" 2021: дивіться відео

Актори та ролі картини

Джессі Племонс – Том Вайт;

Леонардо ді Капріо – Ернест Бакгарт;

Роберт де Ніро – Вільям Гейл;

Лілі Гладстон – Моллі Бакгарт.

Цікаво, що спершу саме ді Капріо мав зіграти роль агента ФБР, але актор переписав сценарій і наполіг на складнішій і неоднозначній ролі – героя, який розривається між махінаціями свого дядька й коханням до дружини.