Цель Фонда – поддерживать все детские дома семейного типа в Украине, где дети чувствуют себя комфортно в уважении и любви друг к другу. Одной из семей, поддерживаемой Фондом Елены Зеленской, является семья Родных. В ней воспитывают восемь детей – среди них Виктория, которой диагностировали психическое расстройство. Семья пережила оккупацию Херсона, а также эвакуацию под дулами танков и постоянные обстрелы.

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Леонардо Ди Каприо внес вклад в Фонд Елены Зеленской

Мы хотим поблагодарить @leonardodicaprio за его недавний вклад в Фонд Елены Зеленской в поддержку народа Украины. Его вклад заключается в поддержке молодых людей, жизнь которых оборвала война,

– написали на официальной странице Фонда в инстаграме.

"Спасибо, Лео, что присоединился к Фонду Елены Зеленской. Только вместе мы сможем изменить жизнь", – подытожили они.

Леонардо Ди Каприо известен главными ролями в таких фильмах, как "Титаник", "Волк с Уолл-стрит", "Легенда Хью Гласса" и многих других.



Леонардо Ди Каприо внес вклад в Фонд Елены Зеленской / Скриншот сообщения

Известно также, что фонд помогает восьми воспитанникам детского дома семейного типа Олешко. Их дом был разрушен россиянами, а отец защищает Украину на передовой. Кроме этого, Фонд заботится о 3-летней Виолете из семьи Ханадеевых. Ее родители еще 9 лет назад покинули родной дом из-за войны и больше не возвращались.

В целом Фонд планирует помочь всем детским домам семейного типа в Украине. "Мы помогаем детям иметь полноценное детство без помех для образования, медицины и социального обеспечения", – говорят они.

Напомним, в январе Мишель Азанавичюс передал 125 тысяч евро в Фонд Елены Зеленской, в том числе на восстановление больницы в Изюме.