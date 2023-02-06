Не женщинами единственными: Леонардо Ди Каприо экранизирует криминальный роман Стивена Кинга

Warner Bros. Pictures купила права на экранизацию бестселлера The New York Times, детективного романа Стивена Кинга "Билли Саммерс". Над проектом будет работать продюсерская компания Леонардо Ди Каприо Appian Way.

Ожидается, что Джефри Джейкоб Абрамс выступит в роли режиссера киноленты, а Леонардо Ди Каприо может сыграть главную роль. Пока официальных решений относительно нового проекта не было.

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Роман Стивена Кинга "Билли Саммерс" получит экранизацию

Над сценарием будут работать обладатель премии Оскар 1999 Эдвард Цвик ("Любовь и другие лекарства") и американский кинорежиссер Маршалл Херсковиц ("Я - Сэм", "Последний самурай").

В центре сюжета романа Стивена Кинга "Билли Саммерс" – 44-летний наемный убийца. Перед уходом на пенсию, Билли Саммерс берется за последнее дело. Работа требует переехать в тихий городок и притвориться начинающим писателем. Он устраивается в офис и знакомится с 21-летней жертвой сексуального насилия. Роман вышел в Украине в 2022 году в издательстве КСД.



Обложка романа Стивена Кинга "Билли Саммерс" / Фото КСД

Напомним, недавно Леонардо Ди Каприо был замечен с новой девушкой – 19-летней моделью, израильтянкой Иден Полани. Пара засветилась на вечеринке, посвященной выходу альбома певицы Эбони Райли. Личная жизнь актера очень интересна, ведь еще на Новый год звезда находилась в отношениях с 23-летней Викторией Ламас.

Что касается творческих проектов, то последний раз актер сыграл в таких фильмах как "Не смотрите вверх", "Убийцы цветочного месяца" и "Рузвельт".

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