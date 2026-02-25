Сейчас "Лесной пожар" занимает 4 место среди самых популярных на Netflix в Украине. Трейлер фильма, описание сюжета, актерский состав и рейтинг – находите в материале.

О чем фильм "Лесной пожар"?

Рейтинг IMDb: 5.7/10

"Лесной пожар" – испанский триллер от режиссера Дэвида Виктори. В нем снялись: Белен Куэста, Хоакин Фурриэль, Энрик Окер, Диана Гомес, Кандела Мартинес и Мика Ариас.

Мара теряет мужа и остается с 8-летней дочерью Лиде. Она берет девочку в семейный дом, который должна подготовить к продаже. Вместе с ними едут зять Луис, его жена Елена и сын Дани. Муж Мары любил это место больше всего на свете, а герои отправляются в эту поездку, чтобы попрощаться с ним.

Лиде не хочет, чтобы дом продавали, ведь это воспоминание об отце, однако ее мама настроена решительно. В то же время женщина пообещала дочери, что они посетят любимые места мужа, прежде чем уедут.

Вдруг в лесу вспыхивает пожар, поэтому семье приказывают эвакуироваться, но Лиде исчезает. Полиция ищет девочку, пока ситуация не становится слишком опасной. Мара понимает, что может потерять еще и дочь, поэтому игнорирует приказ об эвакуации и самостоятельно отправляется в задымленный лес.

"Лесной пожар": смотрите онлайн трейлер фильма

