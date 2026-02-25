Наразі "Проти полум'я" займає 4 місце серед найпопулярніших на Netflix в Україні. Трейлер фільму, опис сюжету, акторський склад та рейтинг – знаходьте у матеріалі.

Про що фільм "Проти полум'я"?

Рейтинг IMDb: 5.7/10

"Проти полум'я" – іспанський трилер від режисера Девіда Вікторі. У ньому знялись: Белен Куеста, Хоакін Фурріель, Енрік Окер, Діана Гомес, Кандела Мартінес і Міка Аріас.

Мара втрачає чоловіка та залишається з 8-річною дочкою Ліде. Вона бере дівчинку до сімейної хатини, яку має підготувати до продажу. Разом із ними їдуть зять Луїс, його дружина Олена та син Дані. Чоловік Мари любив це місце понад усе на світі, а герої відправляються у цю поїздку, щоб попрощатися з ним.

Ліде не хоче, щоб будинок продавали, адже це спогад про батька, однак її мама налаштована рішуче. Водночас жінка пообіцяла доньці, що вони відвідають улюблені місця чоловіка, перш ніж поїдуть.

Раптом у лісі спалахує пожежа, тож родині наказують евакуюватися, але Ліде зникає. Поліція шукає дівчинку, аж поки ситуація не стає занадто небезпечною. Мара розуміє, що може втратити ще й доньку, тому ігнорує наказ про евакуацію і самостійно відправляється у задимлений ліс.

"Проти полум'я": дивіться онлайн трейлер фільму

