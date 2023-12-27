Узнайте в материале, почему его допрашивали 19 часов в минувшие выходные и что могло стать причиной смерти звезды "Паразитов".

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Умер Ли Сон-Гюн: что стало причиной смерти

Актеру было 48 лет. Его тело нашли в автомобиле, а чуть раньше обнаружили письмо, напоминающее предсмертную записку.

Ли, сыгравший роль главы состоятельной семьи в известном фильме 2019 года, трижды допрашивали в полиции по обвинению в незаконном употреблении наркотиков. По информации СМИ, один из допросов, состоявшихся в минувшие выходные, длился 19 часов.

Во время этого допроса актер сообщил полиции, что его обманом заставила употребить наркотики владелица бара, пытавшаяся его шантажировать. По словам менеджера актера, он оставил прощальное письмо на дому.

За нарушение законов Южной Кореи по наркотикам актер был бы приговорен к шести месяцам тюрьмы, а в случае рецидива – к 14 годам. Однако сегодня стало известно, что актер скончался.

Ли Сон-Гюн: фильмография актера

Темный комедийный триллер от режиссера Пон Джун Хо, "Паразиты", был удостоен премии Оскар в 2020 году в четырех категориях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший международный художественный фильм".

В этой ленте Ли Сон-Гюн исполнил роль мистера Пака, в чье богатое здание проникают члены семьи из меньшего класса, выдавая себя за высококвалифицированное домашнее обслуживание, что приводит к кровавому финалу.

Ли, рожденный в 1975 году, играл также главные роли в таких южнокорейских дорамах, как "Беспомощный" и "Все о моей жене".

"Паразиты": смотрите онлайн трейлер фильма