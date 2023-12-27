Дізнайтесь в матеріалі, чому його допитували 19 годин минулих вихідних та що могло стати причиною смерті зірки "Паразитів".

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Помер Лі Сон-Гюн: що стало причиною смерті

Актору було 48 років. Його тіло знайшли в автомобілі, а трохи раніше виявили лист, що нагадує передсмертну записку.

Лі, який відіграв роль голови заможної сім'ї у відомому фільмі 2019 року, тричі допитували в поліції за звинуваченням у незаконному вживанні наркотиків. За інформацією ЗМІ, один із допитів, який відбувся минулих вихідних, тривав 19 годин.

Під час цього допиту актор повідомив поліції, що його обманом змусила вжити наркотики власниця бару, яка намагалася його шантажувати. За словами менеджера актора, він залишив прощальний лист вдома.

За порушення законів Південної Кореї щодо наркотиків актор був би засуджений до шести місяців в'язниці, а в разі рецидиву – до 14 років. Однак сьогодні стало відомо, що актор помер.

Лі Сон-Гюн: фільмографія актора

Темний комедійний трилер від режисера Пон Джун Хо, "Паразити", був відзначений премією Оскар у 2020 році у чотирьох категоріях: "Кращий фільм", "Кращий режисер", "Кращий оригінальний сценарій" та "Кращий міжнародний художній фільм".

У цій стрічці Лі Сон-Гюн виконав роль містера Пака, в чий багатий будинок проникають члени сім'ї з меншого класу, видаючи себе за висококваліфіковане домашнє обслуговування, що призводить до кривавого фіналу.

Лі, народжений у 1975 році, грав також головні ролі в таких південнокорейських дорамах, як "Безпорадний" і "Все про мою дружину".

"Паразити": дивіться онлайн трейлер фільму