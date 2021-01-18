Актер Лиам Нисон больше не хочет сниматься в боевиках: в чем причина
Знаменитый актер Лиам Нисон шокировал поклонников заявлением: британец больше не хочет соглашаться на съемки в боевиках. Почему звезда Голливуда принял такое решение – узнавайте в материале.
Лиам Нисон уходит из боевиков
За годы карьеры Лиам Нисон уже снискал славу звезды боевиков и зрелищных экшнов. Даже когда актер играл отрицательные роли, он все равно вызывал восторг у зрителей. Но больше Лиама Нисона киноманы могут не увидеть в новых экшнах: в интервью Entertainment Tonight он заявил, что в возрасте 68 лет ему сложно выполнять все условия режиссеров и проводить часы в спортзале, чтобы придать своему телу рельефность.
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"Мне все еще предлагают большие гонорары за участие в боевиках. Я очень доволен. Но, конечно, всему есть предел. Я говорю: "Ребята, мне 68 с половиной лет, черт побери!" Есть несколько фильмов в разработке, но потом экшн для меня закончится, с меня достаточно. У меня нет желания ходить в тренажерный зал на 3 часа каждый день, чтобы втиснуться в костюм", – отметил Лиам Нисон.
Фильмография Лиама Нисона: кратко
В своей жизни Лиам Нисон сумел совместить две страсти – актерскую карьеру и бокс. Именно поэтому британец охотно представал в зрелищных боевиках и сам выполнял большинство трюков.
Начиная с 1970-х годов Лиам Нисон снялся в более чем 70 лентах, каждая из которых имела свой круг поклонников. Среди самых популярных экшнов с участием актера:
- "Игра в смерть"
- "Человек тьмы"
- "Револьвер"
- "Страх оружия"
- "Банды Нью-Йорка"
- "Бэтмен: Начало"
- "Битва титанов"
- "Команда А"
- "Три дня на побег"
- "Неизвестный"
- "Морской бой"
- "Похищенная 2"
- "Воздушный маршал"
- "Прогулка среди могил"
- "Пассажир"
- "Вдовы"
- "Холодная месть" и др.
В 2020 году на большие экраны вышла лента Лиама Нисона "Честный вор". Среди запланированных премьер актера – боевик "Kingsman: Большая игра".
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