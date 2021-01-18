Актор Ліам Нісон більше не хоче зніматись у бойовиках: у чому причина
Знаменитий актор Ліам Нісон шокував прихильників заявою: британець більше не хоче погоджуватись на зйомки в бойовиках. Чому зірка Голлівуду прийняв таке рішення – дізнавайтесь у матеріалі.
Ліам Нісон йде з бойовиків
За роки кар'єри Ліам Нісон вже здобув славу зірки бойовиків та видовищних екшнів. Навіть коли актор грав негативні ролі, він все одно викликав захват у глядачів. Та більше Ліама Нісона кіномани можуть не побачити у нових екшнах: в інтерв'ю Entertainment Tonight він заявив, що у віці 68 років йому складно виконувати всі умови режисерів та проводити години у спортзалі, щоб надати своєму тілу рельєфності.
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"Мені все ще пропонують великі гонорари за участь у бойовиках. Я дуже задоволений. Але, звичайно, всьому є межа. Я кажу: "Хлопці, мені 68 з половиною років, хай йому грець!" Є кілька фільмів у розробці, але потім екшн для мене закінчиться, з мене досить. У мене немає бажання ходити в тренажерний зал на 3 години кожен день, щоб втиснутися в костюм", – зазначив Ліам Нісон.
Фільмографія Ліама Нісона: коротко
У своєму житті Ліам Нісон зумів поєднати дві пристрасті – акторську кар'єру та бокс. Саме тому британець залюбки поставав у видовищних бойовиках і сам виконував більшість трюків.
Починаючи з 1970-их років Ліам Нісон знявся у понад 70 стрічках, кожна з яких мала своє коло прихильників. Серед найпопулярніших екшнів за участю актора є:
- "Гра в смерть"
- "Людина пітьми"
- "Револьвер"
- "Страх зброї"
- "Банди Нью-Йорка"
- "Бетмен: Початок"
- "Битва титанів"
- "Команда А"
- "Три дні на втечу"
- "Невідомий"
- "Морський бій"
- "Викрадена 2"
- "Повітряний маршал"
- "Прогулянка серед могил"
- "Пасажир"
- "Вдови"
- "Холодна помста" та ін.
У 2020 році на великі екрани вийшла стрічка Ліама Нісона "Чесний злодій". Серед запланованих прем'єр актора – бойовик "Kingsman: Велика гра".
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