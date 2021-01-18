Знаменитий актор Ліам Нісон шокував прихильників заявою: британець більше не хоче погоджуватись на зйомки в бойовиках. Чому зірка Голлівуду прийняв таке рішення – дізнавайтесь у матеріалі.

Ліам Нісон йде з бойовиків

За роки кар'єри Ліам Нісон вже здобув славу зірки бойовиків та видовищних екшнів. Навіть коли актор грав негативні ролі, він все одно викликав захват у глядачів. Та більше Ліама Нісона кіномани можуть не побачити у нових екшнах: в інтерв'ю Entertainment Tonight він заявив, що у віці 68 років йому складно виконувати всі умови режисерів та проводити години у спортзалі, щоб надати своєму тілу рельєфності.

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"Мені все ще пропонують великі гонорари за участь у бойовиках. Я дуже задоволений. Але, звичайно, всьому є межа. Я кажу: "Хлопці, мені 68 з половиною років, хай йому грець!" Є кілька фільмів у розробці, але потім екшн для мене закінчиться, з мене досить. У мене немає бажання ходити в тренажерний зал на 3 години кожен день, щоб втиснутися в костюм", – зазначив Ліам Нісон.

Фільмографія Ліама Нісона: коротко

У своєму житті Ліам Нісон зумів поєднати дві пристрасті – акторську кар'єру та бокс. Саме тому британець залюбки поставав у видовищних бойовиках і сам виконував більшість трюків.

Починаючи з 1970-их років Ліам Нісон знявся у понад 70 стрічках, кожна з яких мала своє коло прихильників. Серед найпопулярніших екшнів за участю актора є:

"Гра в смерть"

"Людина пітьми"

"Револьвер"

"Страх зброї"

"Банди Нью-Йорка"

"Бетмен: Початок"

"Битва титанів"

"Команда А"

"Три дні на втечу"

"Невідомий"

"Морський бій"

"Викрадена 2"

"Повітряний маршал"

"Прогулянка серед могил"

"Пасажир"

"Вдови"

"Холодна помста" та ін.

У 2020 році на великі екрани вийшла стрічка Ліама Нісона "Чесний злодій". Серед запланованих прем'єр актора – бойовик "Kingsman: Велика гра".