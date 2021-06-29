Автором сценария и режиссером "Ледового дрифта" выступил Джонатан Хенсли, культовый автор сценариев к блокбастеров, в чьем послужном списке оригинальный "Джуманджи", "Крепкий орешек 3", "Армагеддон" и многих других лент.

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Лиам Нисон приглашает на фильм "Ледовый дрифт": смотрите видео

Актерский состав ленты "Ледовый дрифт"

Вместе с Лиамом Нисоном в фильме также снялись:

Лоуренс Фишборн (франшиза "Матрица", "Джон Уик 2", "Человек-муравей и Оса");

(франшиза "Матрица", "Джон Уик 2", "Человек-муравей и Оса"); Эмбер Мидфандер ("Легион", "Фарго");

("Легион", "Фарго"); Бенджамин Уокер ("Президент Линкольн : Охотник на вампиров", "Выбор", "В сердце моря");

("Президент Линкольн : Охотник на вампиров", "Выбор", "В сердце моря"); Холт МакКэллани ("Гнев человеческий" ,"Гренландия", “Охотник за разумом").



Кадр из фильма "Ледовый дрифт" / Фото пресс-служба фильма "Вольга Украина"

Сюжет фильма "Ледовый дрифт"

"Ледовый дрифт" рассказывает о спасательной операции, которую усложнит не только погода, но и корпоративные секреты. По сюжету, на алмазной шахте в отдаленной канадской провинции произошел взрыв, в результате которого несколько десятков шахтеров оказались под завалами и запаса кислорода хватит всего на 30 часов. Единственное спасение – перевезти по прямой ледяной дороге специальное оборудование, из-за чего грузовики отправляются в опасное путешествие, которое не совсем устраивает не только природу, готовую освободить озеро ото льда, но и корпорацию, контролирующую опасную шахту.



Кадр из фильма "Ледовый дрифт" / Фото пресс-служба фильма "Вольга Украина"