Автором сценарію та режисером "Льодового дрифту" виступив Джонатан Хенслі, культовий автор сценаріїв до блокбастерів, в чиєму послужному списку оригінальний "Джуманджі", "Міцний горішок 3", "Армагеддон" та багато інших стрічок.

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Акторський склад стрічки "Льодовий дрифт"

Разом з Ліамом Нісоном у фільмі також знялися:

Лоуренс Фішберн (франшиза "Матриця", "Джон Вік 2", "Людина-мураха та Оса");

(франшиза "Матриця", "Джон Вік 2", "Людина-мураха та Оса"); Ембер Мідфандер ("Легіон", "Фарго");

("Легіон", "Фарго"); Бенджамін Вокер ("Президент Лінкольн : Мисливець на вампірів", "Вибір ","У серці моря ");

("Президент Лінкольн : Мисливець на вампірів", "Вибір ","У серці моря "); Голт МакКеллані ("Гнів людський" ,"Гренландія", “Мисливець за розумом").



Кадр з фільму "Льдовий дрифт" / Фото пресслужба фільму "Вольга Україна"

Сюжет фільму "Льодовий дрифт"

"Льодовий дрифт" розповідає про рятувальну операцію, яку ускладнить не тільки погода, але й корпоративні секрети. За сюжетом, на алмазній шахті у віддаленій канадській провінції стався вибух, в результаті якого кілька десятків шахтарів опинилися під завалами й запасу кисню вистачить всього на 30 годин. Єдиний порятунок – перевезти по прямій льодяній дорозі спеціальне обладнання, через що вантажівки відправляються в небезпечну подорож, яка не зовсім влаштовує не тільки природу, готову звільнити озеро від льоду, а й корпорацію, що контролює небезпечну шахту.



Кадр з фільму "Льдовий дрифт" / Фото пресслужба фільму "Вольга Україна"