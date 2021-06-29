Автором сценарію та режисером "Льодового дрифту" виступив Джонатан Хенслі, культовий автор сценаріїв до блокбастерів, в чиєму послужному списку оригінальний "Джуманджі", "Міцний горішок 3", "Армагеддон" та багато інших стрічок.
До теми "Льодовий дрифт": нові кадри та фантастичний трейлер адреналінового екшену
Ліам Нісон запрошує на фільм "Льдовий дрифт": дивіться відео
Акторський склад стрічки "Льодовий дрифт"
Разом з Ліамом Нісоном у фільмі також знялися:
- Лоуренс Фішберн (франшиза "Матриця", "Джон Вік 2", "Людина-мураха та Оса");
- Ембер Мідфандер ("Легіон", "Фарго");
- Бенджамін Вокер ("Президент Лінкольн : Мисливець на вампірів", "Вибір ","У серці моря ");
- Голт МакКеллані ("Гнів людський" ,"Гренландія", “Мисливець за розумом").
Кадр з фільму "Льдовий дрифт" / Фото пресслужба фільму "Вольга Україна"
Сюжет фільму "Льодовий дрифт"
"Льодовий дрифт" розповідає про рятувальну операцію, яку ускладнить не тільки погода, але й корпоративні секрети. За сюжетом, на алмазній шахті у віддаленій канадській провінції стався вибух, в результаті якого кілька десятків шахтарів опинилися під завалами й запасу кисню вистачить всього на 30 годин. Єдиний порятунок – перевезти по прямій льодяній дорозі спеціальне обладнання, через що вантажівки відправляються в небезпечну подорож, яка не зовсім влаштовує не тільки природу, готову звільнити озеро від льоду, а й корпорацію, що контролює небезпечну шахту.
Кадр з фільму "Льдовий дрифт" / Фото пресслужба фільму "Вольга Україна"