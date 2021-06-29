Лиам Нисон приглашает зрителей на новый адреналиновый триллер "Ледовый дрифт": эффектное видео
Источник:24 канал
В украинских кинотеатрах 1 июля стартует новый адреналиновый экшн-триллер "Ледовый дрифт". "Вольга Украина" представила новый экшн-спот фильма с приветствием от главной звезды фильма – номинанта на премию "Оскар" Лиама Нисона.
Автором сценария и режиссером "Ледового дрифта" выступил Джонатан Хенсли, культовый автор сценариев к блокбастеров, в чьем послужном списке оригинальный "Джуманджи", "Крепкий орешек 3", "Армагеддон" и многих других лент.
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Лиам Нисон приглашает на фильм "Ледовый дрифт": смотрите видео
Актерский состав ленты "Ледовый дрифт"
Вместе с Лиамом Нисоном в фильме также снялись:
- Лоуренс Фишборн (франшиза "Матрица", "Джон Уик 2", "Человек-муравей и Оса");
- Эмбер Мидфандер ("Легион", "Фарго");
- Бенджамин Уокер ("Президент Линкольн : Охотник на вампиров", "Выбор", "В сердце моря");
- Холт МакКэллани ("Гнев человеческий" ,"Гренландия", “Охотник за разумом").
Кадр из фильма "Ледовый дрифт" / Фото пресс-служба фильма "Вольга Украина"
Сюжет фильма "Ледовый дрифт"
"Ледовый дрифт" рассказывает о спасательной операции, которую усложнит не только погода, но и корпоративные секреты. По сюжету, на алмазной шахте в отдаленной канадской провинции произошел взрыв, в результате которого несколько десятков шахтеров оказались под завалами и запаса кислорода хватит всего на 30 часов. Единственное спасение – перевезти по прямой ледяной дороге специальное оборудование, из-за чего грузовики отправляются в опасное путешествие, которое не совсем устраивает не только природу, готовую освободить озеро ото льда, но и корпорацию, контролирующую опасную шахту.
Кадр из фильма "Ледовый дрифт" / Фото пресс-служба фильма "Вольга Украина"