Новое шоу станет адаптацией одноименного романа Элин Гильдербранд "Идеальная пара". Сериал рассказывает историю Селести Отис, местной жительницы острова Нантакет, убитой перед собственной свадьбой.
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Лиев Шрайбер из Николь Кидман снимутся в сериале Netflix
Ожидается, что у сериала будет шесть эпизодов. Кроме Николь Кидман и Лиева Шрайбера, в шоу появятся:
- Меганн Фехи ("Белый лотос"),
- Ив Хьюсон ("Тесла"),
- Джек Рейнор ("Солнцестояние").
Режиссером и исполнительным продюсером станет Сюзанна Бир, известная по сериалу "Выиграть назад" и хоррору "Птичий короб". Проект будут разрабатывать компании The Jackal Group и 21 Laps.
Шоураннером "Идеальной пары" станет Дженна Ламия, которая будет продюсировать сериал вместе с Шоном Леви, Джошем С. Барри, Гейлом Берманом и Хендом Багдади.
Лиев Шрайбер поддерживает Украину
Недавно международный посол UNITED24 и друг Украины снова обратился к украинцам. Он отметил, что поддерживал украинцев год назад, поддерживает и сейчас.
Я буду поддерживать вас столько, сколько нужно для достижения, я уверен, вашей неизбежной победы. Я знаю, что этот день придет, ведь я знаю, что правда и справедливость на вашей стороне. И я тоже. Слава Украине!
– сказал он.
Лиев Шрайбер обратился к украинцам: смотрите видео