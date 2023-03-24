Новое шоу станет адаптацией одноименного романа Элин Гильдербранд "Идеальная пара". Сериал рассказывает историю Селести Отис, местной жительницы острова Нантакет, убитой перед собственной свадьбой.

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Лиев Шрайбер из Николь Кидман снимутся в сериале Netflix

Ожидается, что у сериала будет шесть эпизодов. Кроме Николь Кидман и Лиева Шрайбера, в шоу появятся:

Меганн Фехи ("Белый лотос"),

Ив Хьюсон ("Тесла"),

Джек Рейнор ("Солнцестояние").

Режиссером и исполнительным продюсером станет Сюзанна Бир, известная по сериалу "Выиграть назад" и хоррору "Птичий короб". Проект будут разрабатывать компании The Jackal Group и 21 Laps.

Шоураннером "Идеальной пары" станет Дженна Ламия, которая будет продюсировать сериал вместе с Шоном Леви, Джошем С. Барри, Гейлом Берманом и Хендом Багдади.

Обратите внимание, что Netflix уже давно стал не просто платформой для просмотра фильмов и сериалов, а настоящим культурным явлением, которое завоевывает сердца зрителей во всем мире. Недавно он обновил списки своих рейтинговых проектов и назвал 10 самых популярных фильмов и сериалов в Украине .

Лиев Шрайбер поддерживает Украину

Недавно международный посол UNITED24 и друг Украины снова обратился к украинцам. Он отметил, что поддерживал украинцев год назад, поддерживает и сейчас.

Я буду поддерживать вас столько, сколько нужно для достижения, я уверен, вашей неизбежной победы. Я знаю, что этот день придет, ведь я знаю, что правда и справедливость на вашей стороне. И я тоже. Слава Украине!

– сказал он.

Лиев Шрайбер обратился к украинцам: смотрите видео