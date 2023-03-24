Нове шоу буде адаптацією однойменного роману Елін Гільдербранд "Ідеальна пара". Серіал розповідає історію Селесті Отіс, місцевої мешканки острова Нантакет, яку вбили перед власним весіллям.

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Лієв Шрайбер з Ніколь Кідман знімуться у серіалі Netflix

Очікується, що серіал матиме шість епізодів. Окрім Ніколь Кідман та Лієва Шрайбера, у шоу з'являться:

Меганн Фехі ("Білий лотос"),

Ів Г'юсон ("Тесла"),

Джек Рейнор ("Сонцестояння").

Режисером та виконавчим продюсером шоу стане Сюзанна Бір, відома за серіалом "Відіграти назад" та хорором "Пташиний короб". Проєкт розроблятимуть компанії The Jackal Group та 21 Laps.

Шоураннером "Ідеальної пари" стане Дженна Ламія, яка продюсуватиме серіал разом з Шоном Леві, Джошем С. Баррі, Гейл Берман та Хендом Багдаді.

Зауважте, Netflix вже давно став не просто платформою для перегляду фільмів і серіалів, а справжнім культурним явищем, яке завойовує серця глядачів у всьому світі. Нещодавно він оновив списки своїх рейтингових проєктів та назвав 10 найпопулярніших фільмів та серіалів в Україні.

Лієв Шрайбер підтримує Україну

Нещодавно міжнародний амбасадор UNITED24 та друг України знову звернувся до українців. Він наголосив на тому, що підтримував українців рік тому, підтримує і зараз.

Я підтримуватиму вас стільки, скільки потрібно для досягнення, я певен, вашої неминучої перемоги. Я знаю, що цей день настане, адже я знаю, що правда і справедливість на вашому боці. І я також. Слава Україні!,

– сказав він.

Лієв Шрайбер звернувся до українців: дивіться відео