Документальная картина повествует о причинах провала российского блицкрига в Украине. Премьера состоится в 2023 году.

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Лиев Шрайбер озвучил украинский документальный фильм

Лиев Шрайбер озвучил украинскую ленту и попросил продюсеров дать согласие на использование фильма для сбора средств в помощь Украине. А ведь актер является послом фандрейзинговой платформы United24 в области медицинской помощи.

"Лив Шрайбер был максимально вовлечен в процесс, ему не безразлично все, что происходит в Украине. Он недавно посетил Киев и все видел своими глазами, поэтому у него есть впечатление и понимание, о чем он читает в этом кино. Как наратор Лив хранил "Нейтральность в подаче текста, не навязывая свои эмоции и переживания зрителю. Но был максимально включен в процесс адаптации английского текста, сделав его более живым и понятным англоязычному зрителю", – сказал режиссер Артем Литвиненко.

Исполнительный продюсер ленты отметил, что условиями участия в документальном фильме были не деньги: "Он попросил нашего согласия на использование фильма "Вопреки всему" как инструмента сбора средств для помощи моей стране. Это глубоко тронуло нас всех, режиссера Артема Литвиненко и всех продюсеров. Ведь это значит, что наши ценности совпадают с ценностями миллионов людей во многих странах мира. Это дает нам большую надежду".

Я отреагировал на простую, четкую хронологию вторжения. Трудно было поверить, что в нашей жизни мы станем свидетелями сухопутной войны, поэтому наблюдать за ее эволюцией в ярких деталях — это неоценимое напоминание о хрупкости нашей демократии и ярости, с которой украинцы защищают свою собственную.

– поделился Лиев Шрайбер.

"Вопреки всему" рассказывает о том, как Украина выстояла против России в войне под Киевом. В частности, как нашим защитникам удалось сорвать "блицкриг" от российской армии, которая в разы больше украинской.

"Вопреки всему": смотрите трейлер фильма

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Напомним, в День благодарения в США голливудский актер Лиев Шрайбер анонсировал сбор средств на закупку генераторов украинским медикам.

Что известно о Лиеве Шрайбере

Голливудский актер имеет украинские корни. Его дедушка – родом из Украины. А еще в 2005 году режиссер снял фильм об Украине. В интервью изданию "Голос Америки" Шрайбер рассказал, что причиной этого проекта стал интерес к его происхождению. В разговоре с журналисткой он признался: "Я знал, что у меня дедушка из Украины". Однако, по его словам, он никогда не рассказывал истории Украины или своей собственной истории.