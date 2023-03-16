Лию Ахеджакову зовут работать с детьми россиян за "хорошие деньги": "Икру можно есть ложками"

Актрису Лию Ахеджакову, которую затравили в России за ее позицию по полномасштабной войне в Украине, предложили работать в театральной студии на Рублевке. Там она должна преподавать актерское мастерство детям русских богачей.

По словам российской актрисы Елены Кравец, которая нашла для Ахеджаковой эту работу, она должна получать "хорошие деньги" – до 20 тысяч рублей. Это примерно 10 тысяч гривен за одно занятие. Об этом пишут российские СМИ, передает 24 Канал.

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Лии Ахеджаковой предложили работать в Москве

То есть оплата хорошая – и на хлеб хватит, и на масло и икру можно есть ложками. В театре актриса со всеми надбавками за звание и выслугу получает около 50 тысяч рублей в месяц. А здесь 20 тысяч – за два-три часа работы. Я думаю, Ахеджакова не откажется, тем более работа не сложна. А дать детям она может многое, несмотря на свой почтенный возраст. В ближайшие дни переговорю с ней и, возможно, заключим договор,

– отметила Кравец.

Актриса дополнила, что актеры без работы сразу теряют смысл жизни. "Поэтому мне хочется продолжить творческое долголетие Лии Меджидовны. Она всегда была моим кумиром в кино, хотя я не разделяю ее слишком либеральных взглядов. Сценическая карьера Ахеджаковой начиналась в ТЮЗе в далеком 1961 году. И сейчас она может вспомнить то время. У нас на Рублевке есть частная детская театральная студия. Родители хотят пригласить Лию Ахеджакову преподавать там актерское мастерство детям".

Однако вопрос, примет ли Ахеджакова такое предложение, остается открытым. Она уже заявляла, что не собирается отказываться от своих слов по поводу войны России против Украины.

Лия Ахеджакова поддержала Украину

Ахеджакова родилась в Днепре. 16 лет назад она голосовала за Путина, но сегодня публично поддерживает Украину и осуждает диктаторский режим президента России. Она неоднократно призывала в соцсетях прекратить войну России против Украины

В России уже давно преследуют тех, кто осуждает войну России против Украины. В результате Лию Ахеджакову уволили из театра "Современник", которому отдала 50 лет своей жизни.

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Главные цитаты актрисы о войне в Украине

Об отношениях Украина – Россия: "Прежде всего изменилось то, что лично для меня болезненный вопрос - отношения между россиянами и украинцами, между двумя странами. И эти отношения уже, скорее всего, никогда не будут прежними".

О том, что не собирается покидать Россию: "Это моя "родина-уродина". "Нам она нравится, хоть и не красавица". Мне уже 84 года, чтобы отсюда убегать. Пусть они уезжают. Я никуда не поеду, я здесь должна все это пережить. Слишком долго живу здесь".

Об уходе из театра: "Приказ есть, уже заменены эти спектакли. Меня предупредил директор, что меня больше в репертуаре не будет по требованию каких-то разгневанных людей, пишущих ему письма, и департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я все понимаю. , знаю, кто это пишет, кто это организует, но сделать ничего нельзя".

Об отношении россиян к войне: "Самое страшное, что россияне закрывают на это глаза. Они продолжают устраивать "дискотеки" в своих розовых очках и думают, что их "великий" лидер – святой, списывая зверства в Буче на каких-то воображаемых нацистов в Украине, не задумываясь о том, кем же есть те, кто пришел на чужую землю от имени русской армии и русского народа убивать".