В соцсетях поэтесса отметила, что "очень мощная, "комплексная" российская информатака "из всех стволов" развернулась на западном фронте в последнее время". Она уверена, что такие ситуации, возможно, остановили лишь оглаской. В случае с Молочниковым это сработало.

Смотрите также Никаких "разрешений на съемки" не выдавал, – Офис Президента отреагировал на скандал с Молочниковым

Оксана Забужко прокомментировала скандал с режиссером Молочниковым

"Этот сюжет распространяю сама и вас призываю распространить, потому что это уже ипсо "с особым цинизмом" – и, не сомневаюсь, с мегатонным, в случае реализации, эффектом на выходе (Достоевский! "слезинка ребеночка"! сирот – и тем убедительнее всего демонстрирует всему миру, что это "война Путина, а не Пушкина", жирнющий замысел, ради такого можно пацику и "легенда" с американской киношколой подготовить, в конце концов, кому-нибудь в 2017 году "Почетную грамоту президенту Российской" Федера выписали бы!) – словом, серой здесь пахнет на расстоянии, как из чекистских подвалов 1930-х, так что чем больше огласки, тем лучше, и спасибо всем, кто вовремя схватил врага за руку – надеюсь, всем миром нам удастся эту "спецоперацию" остановить… "Будем внимательны! (с)", – написала Оксана Забужко и к своему сообщению прикрепила пост Ирины Целик, которая одна из первых рассказала эту "грязную историю".

Что известно о съемках фильма "Ждут" от россиянина

Напомним, российский режиссер Александр Молочников, живущий теперь в Нью-Йорке и имеющий американский паспорт, недавно приезжал в Украину снимать картину о детях-сиротах Бахмута. Он с помощью украинской актрисы Кристины Урсуляк устраивал кастинги украинских детей. Организаторы представляли проект как инициативу Колумбийского университета. Съемки должны были состояться 16, 17 и 18 марта в разбомбленном доме под Киевом.

Пока неизвестно, как режиссер смог попасть в Украину. Однако в разговоре с Иваном Сауткином, которому он предлагал сотрудничество, сказал, что имеет поддержку от Офиса Президента. Также во время общения с художником-постановщиком Иваном Левченко, Молочников заявил, что у съемочной группы есть аккредитация от Вооруженных Сил Украины, а также, что Елена Ковальская, руководитель Главного управления стратегических коммуникаций Директората по вопросам информационной политики ОП, помогает съемочному процессу.

Сегодня, 15 марта, Офис Президента подчеркнул, что "никаких "разрешений на съемки" Офис Президента не выдавал и не выдает". Актриса Кристина Урсуляк призналась, кто все-таки стоит за проектом "Ждут", но от комментариев отказалась. Сказала лишь, что проект был остановлен и съемок не будет.