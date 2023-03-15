У соцмережах поетеса зазначила, що "дуже потужна, "комплексна" російська інформатака "з усіх стволів" розгорнулась на західному фронті останнім часом". Вона впевнена, що такі ситуації можливо зупинили лише розголосом. У випадку з Молочніковим це спрацювало.

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Оксана Забужко прокоментувала скандал з режисером Молочніковим

"Цей сюжет поширюю сама і вас закликаю поширити, бо це вже іпсо "с особым цинизмом" – і, не сумніваюся, з мегатонним, в разі реалізації, ефектом на виході (Достоєвскій! "слєзінка рєбьонка"! "вєлікая русская культура" оплакує українських сиріт – і тим найпереконливіше демонструє цілому світу, що це "війна Путіна, а не Пушкіна", жирнющий задум, ради такого можна пацику і "леґенду" з американською кіношколою підготувати, зрештою, абикому в 2017 році "Почьотную грамоту презідєнта Російской Фєдєраціі" не виписали б!) – словом, сіркою тут тхне на відстані, як із чекістських підвалів 1930-х, тож чим більше розголосу, тим ліпше, і спасибі всім, хто вчасно схопив ворога за руку – сподіваюся, всією громадою нам вдасться цю "спецоперацію" зупинити… "Будьмо уважні! (с)", – написала Оксана Забужко і до свого допису прикріпила пост Ірини Цілик, яка одна з перших розповіла цю "брудну історію".

Що відомо про зйомки фільму "Чекають" від росіянина

Нагадаємо, російський режисер Олександр Молочніков, який живе тепер в Нью-Йорку і має американський паспорт, нещодавно приїжджав в Україну знімати картину про дітей-сиріт Бахмута. Він, за допомогою української акторки Крістіни Урсуляк, влаштовував кастинги українських дітей. Організатори представляли проєкт як ініціативу "Колумбійського університету". Зйомки мали відбутися 16, 17 та 18 березня у розбомбленому будинку під Києвом.

Наразі невідомо, як режисер зміг потрапити до України. Однак, у розмові з Іваном Сауткіном, якому він пропонував співпрацю, сказав, що має підтримку від Офісу Президента. Також під час спілкування з художником-постановником Іваном Левченком, Молочніков заявив, що у знімальної групи є акредитація від Збройних Сил України, а також, що Олена Ковальська, керівниця Головного управління стратегічних комунікацій Директорату з питань інформаційної політики ОП, допомагає знімальному процесу.

Сьогодні, 15 березня, Офіс Президента наголосив, що "жодних "дозволів на зйомки" Офіс Президента не видавав і не видає". Акторка Крістіна Урсуляк зізналась, хто все-таки стоїть за проєктом "Чекають", але від коментарів відмовилася. Сказала лише, що проєкт зупинили та зйомок не буде.

Хто такий Олександр Молочніков

Він є російським режисером та актором, який був нагороджений Володимиром Путіним у 2017 році за "заслуги у розвитку вітчизняної культури та мистецтва, багаторічну плідну діяльність". У 2022 році почав навчання на курсі режисури в Колумбійському університеті. Має російське та американське громадянства. На початку війни начебто підтримав Україну та попросив вибачення українців, але невдовзі видалив свій пост. Після переїзду до США, жодного разу не висловився щодо російського вторгнення, а його спектаклі в Росії скасували.