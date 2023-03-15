У соцмережах поетеса зазначила, що "дуже потужна, "комплексна" російська інформатака "з усіх стволів" розгорнулась на західному фронті останнім часом". Вона впевнена, що такі ситуації можливо зупинили лише розголосом. У випадку з Молочніковим це спрацювало.

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Оксана Забужко прокоментувала скандал з режисером Молочніковим

"Цей сюжет поширюю сама і вас закликаю поширити, бо це вже іпсо "с особым цинизмом" – і, не сумніваюся, з мегатонним, в разі реалізації, ефектом на виході (Достоєвскій! "слєзінка рєбьонка"! "вєлікая русская культура" оплакує українських сиріт – і тим найпереконливіше демонструє цілому світу, що це "війна Путіна, а не Пушкіна", жирнющий задум, ради такого можна пацику і "леґенду" з американською кіношколою підготувати, зрештою, абикому в 2017 році "Почьотную грамоту презідєнта Російской Фєдєраціі" не виписали б!) – словом, сіркою тут тхне на відстані, як із чекістських підвалів 1930-х, тож чим більше розголосу, тим ліпше, і спасибі всім, хто вчасно схопив ворога за руку – сподіваюся, всією громадою нам вдасться цю "спецоперацію" зупинити… "Будьмо уважні! (с)", – написала Оксана Забужко і до свого допису прикріпила пост Ірини Цілик, яка одна з перших розповіла цю "брудну історію".

Що відомо про зйомки фільму "Чекають" від росіянина

Нагадаємо, російський режисер Олександр Молочніков, який живе тепер в Нью-Йорку і має американський паспорт, нещодавно приїжджав в Україну знімати картину про дітей-сиріт Бахмута. Він, за допомогою української акторки Крістіни Урсуляк, влаштовував кастинги українських дітей. Організатори представляли проєкт як ініціативу "Колумбійського університету". Зйомки мали відбутися 16, 17 та 18 березня у розбомбленому будинку під Києвом.

Наразі невідомо, як режисер зміг потрапити до України. Однак, у розмові з Іваном Сауткіном, якому він пропонував співпрацю, сказав, що має підтримку від Офісу Президента. Також під час спілкування з художником-постановником Іваном Левченком, Молочніков заявив, що у знімальної групи є акредитація від Збройних Сил України, а також, що Олена Ковальська, керівниця Головного управління стратегічних комунікацій Директорату з питань інформаційної політики ОП, допомагає знімальному процесу.

Сьогодні, 15 березня, Офіс Президента наголосив, що "жодних "дозволів на зйомки" Офіс Президента не видавав і не видає". Акторка Крістіна Урсуляк зізналась, хто все-таки стоїть за проєктом "Чекають", але від коментарів відмовилася. Сказала лише, що проєкт зупинили та зйомок не буде.