"Сижу и плачу": Лию Ахеджакову выгнали из театра России, в котором проработала 50 лет

В России уже давно преследуют тех, кто осуждает войну России против Украины. На этот раз досталось Лие Ахеджаковой. Ее уволили из театра "Современник", которому отдала 50 лет своей жизни.

Лия Ахеджакова для украинцев известна своей категорической неподдержкой агрессивной политики Путина. Она также заявила, что не сможет простить россиянам войну против Украины.

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Лию Ахеджакову выгнали из театра из-за антивоенной позиции

В то же время в России решили отомстить звезде за ее взгляды, поэтому уволили из театра, в котором Ахеджакова проработала 50 лет.

Приказ есть уже заменены эти спектакли. Меня предупредил директор, что меня больше в репертуаре не будет по требованию каких-то разгневанных людей, пишущих ему письма, и департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организует, но сделать ничего нельзя,

– сказала актриса в интервью российскому пропагандистскому изданию.

Ранее говорилось, что актриса опубликовала в своем инстаграмме информацию о том, что осуществила пожертвование на нужды ВСУ. Но аккаунт Лии остается удаленным из социальной сети Инстаграм. К тому же она сказала, Что отношения между украинцами и россиянами уже никогда не будут такими, как были раньше, а если что-то и изменится, то произойдет это очень нескоро – через десятки или даже сотни лет.

Напомним, Лия Ахеджакова не первая, кого уволили с работы из-за антивоенной позиции. Раньше такая участь постигла актера Дмитрия Назарова и его жену, поддержавших Украину в войне с Россией.