Название нового фильма "Незабываемое Рождество". Премьера состоится в ноябре 2022 года.
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Линдси Лохан возвращается в кино: сюжет будущей картины
Свое возвращение актриса отметит новым фильмом для стримингового сервиса Netflix, в котором Лохан сыграет избалованную наследницу семейного гостиничного бизнеса. Во время отдыха на горнолыжном курорте героиня, которую сыграет Линдси Лохан, падает с крутого склона. Страдая от амнезии, она оказывается на попечении красивого владельца домика в горах и его не по годам развитой дочери. События фильма будут развиваться на фоне рождественских приготовлений.
Известно лишь, что сценарий нового фильма написали Джефф Боннет, Рон Оливер, Джанин Дамиан и Майкл Дамиан. Кроме Линдси Лохан, главную роль сыграет Корд Оверстрит. Среди других актеров:
- Джек Вагнер;
- Джордж Янг;
- Блайт Говард;
- Чейз Ремсі;
- Оливия Перес и другие.
Линдси Лохан и Корд Оверстрит на постере комедии "Незабываемое Рождество" / Фото Netflix
В последние годы Линдси Лохан ушла от серьезной игры в киноиндустрии. Последней заметной работой актрисы была роль у Пола Шредера в криминальной драме 2013 года "Каньоны". Но после холодного приема картины зрителями актриса появилась на экранах разве что для роли лидера реалити-шоу MTV "Пляжный клуб Линдси Лохан", транслировавшего один сезон в 2018 – 2019 годах.