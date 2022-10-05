Название нового фильма "Незабываемое Рождество". Премьера состоится в ноябре 2022 года.

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Линдси Лохан возвращается в кино: сюжет будущей картины

Свое возвращение актриса отметит новым фильмом для стримингового сервиса Netflix, в котором Лохан сыграет избалованную наследницу семейного гостиничного бизнеса. Во время отдыха на горнолыжном курорте героиня, которую сыграет Линдси Лохан, падает с крутого склона. Страдая от амнезии, она оказывается на попечении красивого владельца домика в горах и его не по годам развитой дочери. События фильма будут развиваться на фоне рождественских приготовлений.

Известно лишь, что сценарий нового фильма написали Джефф Боннет, Рон Оливер, Джанин Дамиан и Майкл Дамиан. Кроме Линдси Лохан, главную роль сыграет Корд Оверстрит. Среди других актеров:

  • Джек Вагнер;
  • Джордж Янг;
  • Блайт Говард;
  • Чейз Ремсі;
  • Оливия Перес и другие.

Линдси Лохан и Корд Оверстрит на постере комедии "Незабываемое Рождество" / Фото Netflix

В последние годы Линдси Лохан ушла от серьезной игры в киноиндустрии. Последней заметной работой актрисы была роль у Пола Шредера в криминальной драме 2013 года "Каньоны". Но после холодного приема картины зрителями актриса появилась на экранах разве что для роли лидера реалити-шоу MTV "Пляжный клуб Линдси Лохан", транслировавшего один сезон в 2018 – 2019 годах.

Куда делась Линдси Лохан

После многих лет преследование папарацци и таблоидами из-за личных проблем и проблем с наркотиками – Лохан переехала за границу, живя как в Европе, так и в Дубае. Ранее в СМИ встречалась информация о том, что актриса и поп певица увлеклась клубным бизнесом в Греции (в 2016 году Лохан открыла в Афинах заведение с красноречивым названием Lohan Nightclub, а затем еще два пляжных клуба, на Родосе и Миконосе).