Название нового фильма "Незабываемое Рождество". Премьера состоится в ноябре 2022 года.

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Линдси Лохан возвращается в кино: сюжет будущей картины

Свое возвращение актриса отметит новым фильмом для стримингового сервиса Netflix, в котором Лохан сыграет избалованную наследницу семейного гостиничного бизнеса. Во время отдыха на горнолыжном курорте героиня, которую сыграет Линдси Лохан, падает с крутого склона. Страдая от амнезии, она оказывается на попечении красивого владельца домика в горах и его не по годам развитой дочери. События фильма будут развиваться на фоне рождественских приготовлений.

Сюжет картины напоминает уже рождественскую комедию "Отдых по обмену" (Holiday) 2006 года, где главные роли исполняют Джуд Лоу, Кейт Уинслет и Камерон Диаз. По сюжету этого фильма одна из героинь (тоже богатейшая), хоть и не теряет память, но закручивает роман с одиноким отцом. Этот фильм также доступен для Netflix. Актерский состав

Известно лишь, что сценарий нового фильма написали Джефф Боннет, Рон Оливер, Джанин Дамиан и Майкл Дамиан. Кроме Линдси Лохан, главную роль сыграет Корд Оверстрит. Среди других актеров:

Джек Вагнер;

Джордж Янг;

Блайт Говард;

Чейз Ремсі;

Оливия Перес и другие.

Линдси Лохан и Корд Оверстрит на постере комедии "Незабываемое Рождество" / Фото Netflix

В последние годы Линдси Лохан ушла от серьезной игры в киноиндустрии. Последней заметной работой актрисы была роль у Пола Шредера в криминальной драме 2013 года "Каньоны" . Но после холодного приема картины зрителями актриса появилась на экранах разве что для роли лидера реалити-шоу MTV "Пляжный клуб Линдси Лохан", транслировавшего один сезон в 2018 – 2019 годах.