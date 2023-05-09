Известная украинская актриса-предательница закрутила роман с Моргенштерном: где засветилась пара

Украинская актриса Лиза Василенко, которая стала известна благодаря главной роли в сериале "Школа" и променяла Украину на Россию, попала в скандал из-за своего романа с российским рэпером Алишером Моргенштерном.

Сейчас пара находится в Дубае и молчит о войне в Украине. Фото звезд опубликовали в российских телеграм-каналах, а украинцы в тиктоке создали мемы, передает 24 Канал.

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Лиза Василенко встречается с Моргенштерном

На фото можно заметить, что Моргенштерн и Василенко отдыхают и целуются. Публично об этих отношениях они не рассказывали.



Лиза Василенко с Моргенштерном на отдыхе / Фото из соцсетей



Лиза Василенко с Моргенштерном на отдыхе / Фото из соцсетей

Мемы украинцев о Василенко и ее парне: смотрите видео

Кто такая Лиза Василенко

Актриса родилась 30 июня 1998 года. Училась в Днепровском университете имени Альфреда Нобеля по специальности "Туризм", но не окончила вуз.

В 2014 году начала работать моделью в Японии, Китае и Корее. Девушка принимала участие в откровенных фотосессиях. Позже начала сниматься в кино. Получила популярность благодаря роли блогера Лолиты "Лолы" Гавриленко в сериале "Школа".

Кроме того, участвовала в картине "Давай танцуй!" (2019 год, эпизодическая роль) и в комедии "Поцелуй на миллион" (2021 год, главная героиня блогер Крис).

Впоследствии переехала в Москву, считая, что в Украине невозможно реализоваться: "Видимо, моей крайней точкой был Киев. Но когда я попала в Москву, то поняла, что это, конечно, небо и земля".

Первый скандал вокруг девушки разразился из-за фразы "лучше сдохнуть здесь (в России – 24 Канал), чем в Украине".

Стоит отметить, что Василенко ведет себя так, будто войны нет. Она не упоминает о военных преступлениях России против украинцев, а наоборот – снимает ролики под русскую попсу и продолжает общаться с "хорошими россиянами".

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Моргенштерн о войне в Украине