Что стоит знать о фильме "Ля Палисиада", который представит Украину на Оскаре-2025

Лента режиссера Филиппа Сотниченко под названием "Ля Палисиада" будет представлять Украину на Оскаре-2025. Фильм представит страну в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

Об это стало известно 9 сентября после заседания Украинского Оскаровского комитета. В материале Кино 24 узнайте все, что известно о фильме "Ля Палисиада".

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Что стоит знать о фильме "Ля Палисиада"

Сюжет ленты "Ля Палисиада" разворачивается в Украине 1996 года, когда страна находится на грани отмены смертной казни. Всего за пять месяцев до этого важного события двое давних друзей – следователь и судебный психиатр – сталкиваются с непростым делом: им предстоит расследовать загадочное убийство своего коллеги. Однако это расследование становится еще сложнее из-за их личной связи с погибшим – оба мужчины когда-то были влюблены в его жену.

"Ля Палисиада": смотрите онлайн трейлер фильма

Во время расследования друзья не только углубляются в хитросплетения преступления, но и сталкиваются с собственными прошлыми чувствами и воспоминаниями. Они оказываются на пересечении профессиональных и личных дилемм, от которых зависит не только их будущее, но и будущее их потомков.

Воспоминания о прошлом, нерешенные конфликты и нереализованные стремления влияют на жизнь новых поколений, которые наследуют их несбывшиеся мечты и амбиции.

Актерский состав и кинотворцы

Криминальная драма "Ля Палисиада" является полнометражным дебютом талантливого украинского режиссера и сценариста Филиппа Сотниченко. Соавтором сценария стала Алина Панасенко, которая помогла создать глубокую и напряженную историю. Фильм получил финансовую поддержку от Государственного агентства по вопросам кино, что позволило команде реализовать этот проект на высоком уровне.

Главные роли в фильме исполнили украинские актеры, среди которых Андрей Журба, Навруз Пашаев, Александр Пархоменко, Валерия Олейникова, Елена Мамчур, Александр Малеев, Степан Барабаш и Сергей Лузановский.

Производство ленты

Подготовка к съемкам фильма "Ля Палисиада" длилась целых 5 лет. Чтобы максимально точно передать атмосферу 1990-х годов, творческая команда приложила немало усилий.

Над визуальной аутентичностью работали не только костюмеры и декораторы, которые воссоздали стиль того периода, но и специалисты, занимавшиеся поиском специальной техники.

Для реалистичности был осуществлен глобальный поиск тогдашней аппаратуры и пленки по всему миру, которую выкупали для использования во время съемок. Благодаря этому часть сцен выглядит так, будто это настоящая хроника с 1990-х, что добавляет ленте документальной точности и исторической глубины.

Награды и отзывы зрителей

Фильм уже получил признание на международной арене, получив ряд престижных наград. Среди отличий:

Приз ФИПРЕССИ на Роттердамском международном кинофестивале, Нидерланды.

Лучший фильм на 41-м Туринском кинофестивале, Италия.

Награда в номинации "Лучший режиссер" (Филипп Сотниченко) – "Сердце Сараево" на Международном кинофестивале в Сараево, Босния и Герцеговина.

Отличие в номинации "Лучший фильм" на Вильнюсском международном кинофестивале Kino pavasaris, Литва.

Участие в конкурсной программе "Zabaltegi-Tabakalera" кинофестиваля в Сан-Себастьяне, Испания.

"Лучший полнометражный игровой фильм" по версии Национальной премии кинокритиков "Киноколо", Украина.

Титул "Фильма года" по версии премии "Черный лотос", Украина.

Эти награды свидетельствуют о высоком художественном качестве и актуальности ленты на международной киноарене.