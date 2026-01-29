Еще в 2019 году, будучи кандидатом в президенты, в комментарии "Радио Свобода" Зеленский признавался, что является ярым киноманом, поэтому имеет много любимых фильмов.

Смотрите также На любой вкус: 6 новых фильмов для хорошего вечера

Любимые фильмы Владимира Зеленского

"Человек дождя" (1988)

Рейтинг IMDb: 8.0/10

У молодого предпринимателя Чарли самостоятельная жизнь началась рано. Мужчина знает, как использовать людей и находить выгоду для себя. Его отец оставил наследство старшему сыну Раймонду, который болеет аутизмом. Еще в детстве он попал в психиатрическую клинику, поэтому не знает, что такое деньги, но умеет решать сложные математические задачи.

Чарли не знал о существовании брата. Мужчину возмутило то, что отец передал наследство Раймонду, поэтому он решает похитить его из клиники. Они отправляются в увлекательное путешествие, во время которого, возможно, поймут друг друга.

"Человек дождя": смотрите онлайн трейлер фильма

"Крестный отец" (1972)

Рейтинг IMDb: 9.2/10

В фильме рассказывается о семье Корлеоне, которая возглавляет мафиозную империю в послевоенной Америке. Внезапно ответственность за наследство вынужден на себя взять младший сын старого дона, ветерана войны Майкл, который хотел жить честно. Зрители наблюдают за тем, как власть может изменить человека.

"Крестный отец": смотрите онлайн трейлер фильма

"Однажды в Америке" (1984)

Рейтинг IMDb: 8.3/10

В 1968 году Дэвид "Лапша" Ааронсон возвращается в Нью-Йорк, где в 20-х и 30-х годах занимался криминальными делами. Большинство его друзей, в частности давний партнер Мака, давно погибли, но он считает, что прошлое еще не закрыто.

"Однажды в Америке": смотрите онлайн трейлер фильма

"Пролетая над гнездом кукушки" (1975)

Рейтинг IMDb: 8.6/10

Рэндла Патрика Макмерфи переводят из тюрьмы на обследование в психиатрическую больницу. Он предполагает, что там будет меньше ограничений. Однако медсестра Рэтчед строго руководит психиатрическим отделением. Она запугивает своих пациентов издевательствами, лекарствами и сеансами электросудорожной терапии. Так, между Рэндлом и Рэтчед начинается борьба.

"Пролетая над гнездом кукушки": смотрите онлайн трейлер фильма