Украинский фильм "Люксембург, Люксембург" вышел на Netflix: чем он особенный

Украинский фильм "Люксембург, Люксембург" вышел на Netflix 14 июня. Это вторая полнометражная картина режиссера Антонио Лукича, известного по комедии "Мои мысли тихие".

Творческая команда фильма также сообщила, что впоследствии "Люксембург, Люксембург" будет доступен и на других стриминговых платформах, кроме Netflix. За шесть уикендов проката фильм "Люксембург, Люксембург" увидел 220 481 зритель. В целом лента собрала 32 788 798 гривен за этот период, передает 24 Канал.

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"Люксембург, Люксембург" вышел на Netflix: что известно о фильме

Главные роли в фильме "Люксембург, Люксембург" сыграли участники рэп-группы "Курган и Agregat" – братья Рамил и Амил Насировы. Их герои пытаются разобраться в своей жизни, пока в нем не появляется давно исчезнувший отец.

Кроме братьев Насиров, в ленте сыграли:

Наталья Гнетий,

Людмила Саченко,

Виктор Драпиковский,

Дорис Майданюк,

Карина Черчевич и другие.

Смотрите на Netflix по ссылке

Отметим, что "Люксембург, Люксембург" после украинского проката получило много одобрительных отзывов. Украинцы уверяли, что это тот фильм, который "грузит флешбеками и сперва ржешь до слез, а потом выходишь из кинотеатра – молча куришь и слезы на глазах уже другие". "Антонио Лукич издал очередной шедевр, который вызывает бурю эмоций и оставляет вкус надежды и печали. Советую посмотреть, оно того стоит", – пишут в сети. Однако сценарист фильмов "Запретный" и "Позывной Бандерас" Артемий Кирсанов буквально "разнес" его в своем сообщении в фейсбуке. Он сказал, что "Люксембург, Люксембург" наносит "имиджевый ущерб, когда представляет Украину на международных фестивалях, как бесперспективную страну дикарей и скота, где царит кумовство, а не закон, и нет даже намека на лучшее будущее".



" Люксембург, Люксембург" можно посмотреть на Netflix / Скриншот

Съемки фильма проходили в 2021 году в Лубнах Полтавской области, Киеве и Люксембурге.

"Люксембург, Люксембург": смотрите трейлер

Напомним, кроме фильма "Люксембург, Люксембург", 7 июня на Netflix вышел "Клондайк" – четвертая полнометражная работа Марины Эр Горбач, которую уже увидело очень много стран. Сюжет ленты показывает жизнь семейной пары во время войны, на фоне трагедии, произошедшей 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области.