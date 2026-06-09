Когда выйдет 4-й сезон криминально-детективного сериала "Люпен" на Netflix: официальная дата

Продолжение культового французского сериала, который обожают все, скоро появится на экранах. Сериал "Люпен" давно полюбился зрителям.

Ранее мы сообщали, что четвертый сезон сериала выйдет на Netflix осенью 2026 года. А теперь на инстаграм-странице Netflix.ua назвали официальную дату премьеры.

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Когда премьера 4-го сезона сериала "Люпен"?

Наконец наш изысканный вор возвращается. Четвертый сезон популярного французского сериала "Люпен" выйдет на стриминговой платформе Netflix 23 октября 2026 года.

Эта новость изрядно порадовала поклонников, Поэтому под публикацией уже можно увидеть огромное количество комментариев от настоящих поклонников этого криминально-детективного проекта. Вот, что они пишут:

"Это лучшая новость за сегодня! Очень долго ждала 4 сезон, а еще и никто ничего о продолжении не говорил, я уже переживала, что и не будет!"

"Круто!"

"Ну наконец-то!"

Очевидно, выход "Люпена" будет одной из самых ожидаемых осенних премьер на Netflix. Поэтому, если вы ждали хороших новостей, то это точно сможет поднять вам настроение.

Что стоит знать о сериале "Люпен"?

"Люпен" – это французский телесериал, над которым работали Джордж Кей и Франсуа Озан.

Премьера первых эпизодов состоялась на Netflix в январе 2021 года.

Сериал создавали на основе литературного персонажа по имени Арсен Люпен, которого создал французский писатель Морис Леблан в 1905 году.

Сегодня сериал насчитывает три сезона, которые изрядно полюбились зрителям. В частности, на сайте IMDb сериал имеет 7,5 балла из 10 возможных.