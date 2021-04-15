В Голливуде начались съемки новой биографической драмы "Люси и Дези". Главную роль в картине исполнит непревзойденная Николь Кидман, которая уже засветилась на съемочной площадке с рыжими волосами.

Снимок папарацци сделали в перерыве между съемками "Люси и Дези", которые недавно стартовали в США. В кадре можно увидеть исполнительницу главной роли – Николь Кидман. Актриса красовалась с волнистым рыжими волосами, что очаровало сеть. Поверх ретро-костюма она одела черный плащ.

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Вместе с тем не все сторонники узнали голливудскую красавицу. Через защитную маску, стала обязательной на всех съемках, было сложно распознать Николь Кидман.



Николь Кидман на съемках фильма "Люси и Дези" / Фото People

Что известно о фильме "Люси и Дези"

Разработкой драмы "Люси и Дези" выступила компания Amazon Studios. Фильм расскажет об истории любви одной из самых известных пар Голливуда – актрисы Люсиль Болл и певца Дези Арназ. Бешеную популярность эта парочка получила после съемок ситкома "Я люблю Люси". Однако именно слава и пристальное внимание публики и прессы беспощадно разрушили брак после 20 лет после свадьбы Люси и Дези объявили о разводе.

Главные роли в фильме "Люси и Дези" получили Николь Кидман и Хавьер Бардем.