У Голлівуді розпочались зйомки нової біографічної драми "Люсі і Дезі". Головну роль у стрічці виконає неперевершена Ніколь Кідман, яка вже засвітилась на знімальному майданчику з рудим волоссям.

Знімок папараці зробили у перерві між зйомками "Люсі і Дезі", які нещодавно стартували у США. На кадрі можна побачити виконавицю головної ролі – Ніколь Кідман. Актриса красувалась із хвилястим рудим волоссям, що зачарувало мережу. Поверх ретро-костюму вона одягнула темний плащ.

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Водночас не всі прихильники впізнали голлівудську красуню. Через захисну маску, що стала обов'язковою на будь-яких зйомках, було складно розпізнати Ніколь Кідман.



Ніколь Кідман на зйомках Фільму "Люсі і Дезі" / Фото People

Що відомо про фільм "Люсі і Дезі"

Розробкою драми "Люсі і Дезі" виступила компанія Amazon Studios. Фільм розкаже про історію кохання однієї з найвідоміших пар Голлівуду – актриси Люсіль Болл і співака Дезі Арназа. Шалену популярність ця парочка отримала після зйомок ситкому "Я люблю Люсі". Однак саме слава і прискіплива увага публіки й преси нещадно зруйнували шлюб: після 20 років після весілля Люсі і Дезі оголосили про розлучення.

Головні ролі у фільмі "Люсі і Дезі" отримали Ніколь Кідман і Хав'єр Бардем.

"Дія фільму відбувається під час виробничого тижня "Я люблю Люсі". Нарада щопонеділка, запис в п'ятницю, з цілою купою довгих ретроспективних кадрів, які розповідають історію, що привела нас сюди… В основному вони гратимуть Люсіль Болл і Дезі Арназа. І це буде фантастично. Це двоє величних акторів усіх часів", – розповів Entertainment Tonight режисер Аарон Соркін.