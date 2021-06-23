"Локи" побил рейтинг популярности быстрее любого другого сериала Marvel

Сериал "Локи" продолжает стремительно набирать популярность. Сейчас этот проект выбивается в топы быстрее, чем другие аналогичные проекты Marvel Studios. Сериал вышел на первое место по зрительским интересам через семь дней после старта первого эпизода.

Для сравнения, аналитическая компания Parrot Analytics приводит другие мега-популярные проекты Marvel. Сериал "Сокол и Зимний Солдат" стал самым популярным сериалом в мире через восемь дней после премьеры; "Ванда/Вижн" для таких показателей понадобилось две недели.

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Популярность "Локи" стремительно набирает обороты

При подсчетах аналитики учитывали лишь сериалы, которые транслировались на стриминговых сервисах.

Согласно данным Parrot Analytics, популярность "Локи" в 89,9 раза превышает популярность любого другого среднестатистического сериала. По сравнению с "Игрой престолов", например, который активно продвигался HBO весной и в начале лета, "Локи" впереди на 29%.



Показатели стремительного роста популярности "Локи" / Фото Parrot Analytics

Где можно посмотреть "Локи"

Сериал "Локи" транслируется эксклюзивно на платформе Disney Plus, которая, к сожалению, в Украине для просмотра не доступна. Именно 23 июня на сервисе выйдет для просмотра третья серия сезона. Всего в сезоне шесть эпизодов, о съемках продолжения шоу официально ничего не сообщалось.

Важно отметить, что в Disney и Marvel делают большие ставки на сериал "Локи". Нейт Мур, вице-президент Marvel, почти уверен, что проект продлят на второй сезон.

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