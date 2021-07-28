Lucasfilm взяла на работу автора deepfake-видео на Люка Скайуокера из сериала "Мандалорец"

Ютубер Shamook, который создает deepfake-видео улучшил вид Люка Скайуокера с финала второго сезона "Мандалорца". В результате Lucasfilm взяла его на работу, он будет работать над третьим сезоном сериала – подробнее на Кино 24.

Как известно поклонникам сериала-номинанта на Эмми 2021, в финале второго сезона "Мандалорца" шоком стало появление джедая Люка Скайуокера. По сюжету, Грогу решил пойти за ним, чтобы изучить свою силу. В последних кадрах мы увидели молодого Марка Хэмилла, которого добавили с помощью компьютерной графики. И его вид вызвал шквал критики.

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Deepfake лучше оригинального монтажа

Shamook – ютубер, который создает видео с применением алгоритмов искусственного интеллекта – deepfake. Он опубликовал собственное видео рядом с оригинальными кадрами, на котором нетрудно понять, чья работа из них лучше. В комментарии к видео The Mandalorian (которое сейчас набрало более чем 2 миллиона просмотров) Автор сообщил, что Lucasfilm взял его недавно на работу, хоть видео было опубликовано еще в декабре.

А в заявлении для Indiewire, Industrial Light and Magic команда по визуальным эффектам, ответственная за разработку сериала на Disney+, сообщила, что они всегда ищут талантливых художников. По их словам, за последние несколько лет они много инвестируют как в машинное обучение, так и в искусственный интеллект как средство для создания убедительных визуальных эффектов.

Будущие проекты Lucasfilm и Disney+

Lucasfilm и Disney+ сейчас вдвое увеличили выпуск фильмов по мотивам "Звездных войн", а премьера "Книги Бобы Фетта" запланирована на декабрь. Фанаты обрадовались, когда узнали, что Макгрегор вернется в роли Оби-Ван Кеноби в одноименном сериале, в котором также будет показано возвращение Хейдена Кристенсена в роли Дарта Вейдера.

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Недавно Lucasfilm официально начала работу над третьим сезоном "Мандалорца", хотя они все еще не оправились от своих четырех номинаций на Эмми-2021, включая "Лучший драматический сериал".

Deekfake на Люка Скайуокера из "Мандалорца": смотрите видео онлайн