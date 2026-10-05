Самые дорогие фильмы 90-х: где бюджет виден буквально в каждом кадре

В 90-е Голливуд уже научился тратить деньги с размахом. Студии строили масштабные декорации, топили корабли, запускали дорогостоящие спецэффекты и приглашали крупнейших звезд – все ради нескольких часов зрелища на большом экране.

Некоторые из этих фильмов стали классикой, другие – очень дорогостоящим доказательством того, что большой бюджет еще не гарантирует успех. 24 Канал собрал самые масштабные картины 90-х, на которые Голливуд не жалел миллионов.

"Титаник" 1997

IMDb: 8,

Бюджет: около 200 миллионов долларов

На момент выхода это был фактически один из самых дорогих фильмов в истории. И здесь деньги видны: огромные декорации лайнера, сложные водные сцены, массовка, костюмы и технические трюки.



Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 88% положительных рецензий критиков. Обозреватели хвалили Джеймса Кэмерона за масштаб, визуальную часть и умение совместить катастрофу с классической мелодрамой так, чтобы три часа у экрана не казались наказанием.



"Титаник": смотреть трейлер

"Водный мир" 1995

IMDb: 6,3

Бюджет: около 175 миллионов долларов

Постапокалиптический мир, где почти вся Земля покрыта водой. Герой Кевина Костнера путешествует между плавучими поселениями и ищет сушу.

Что говорят критики: они дали фильму 61% на Rotten Tomatoes и называли его амбициозным, но неровным зрелищем.



"Водный мир": смотреть трейлер

"Скорость 2: Круиз-контроль" 1997

IMDb: около 3,9

Бюджет: около 110 миллионов долларов

На этот раз вместо автобуса – круизный лайнер, который теряет управление. Сандра Баллок снова пытается выжить, но Киану Ривза уже нет, и критики этого явно не простили.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes – всего 4%. Обозреватели особенно ругали слабый сюжет, диалоги и то, что медленный круизный лайнер оказался не лучшей заменой автобусу из первой части.



"Скорость 2: Круиз-контроль": смотреть трейлер

"Правдивая ложь" 1994

IMDb: 7,3

Бюджет: около 115 миллионов долларов

Арнольд Шварценеггер играет спецагента, который скрывает от жены свою настоящую работу, а затем вынужден одновременно спасать брак и мир.

Что говорят критики: они поставили 77% на Rotten Tomatoes. Хвалили экшен, юмор и харизму Шварценеггера, хотя сюжет называли намеренно абсурдным.



"Правдивая ложь": смотреть трейлер

"Терминатор 2: Судный день" 1991

IMDb: 8,6

Бюджет: около 102 миллионов долларов

На этот раз Т-800 не охотится на Джона Коннора, а защищает его от гораздо более опасного Т-1000. Фильм стал техническим прорывом своего времени и одним из самых дорогих проектов начала 90-х.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes – 90%. Критики до сих пор называют его одним из лучших экшенов и научно-фантастических сиквелов в истории.



"Терминатор 2: Судный день": смотреть трейлер

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