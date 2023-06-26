Готовьте попкорн: 25 лучших экшн-фильмов всех времен

IGN представил список 25 лучших экшн-фильмов всех времен. Этот список содержит фильмы, которые поражают экстремальными сценами и зажигают адреналином.

От классических экшн-лент до комедий, научно-фантастических фильмов, безумных боевиков, эпических супергеройских приключений, военных и приключенческих шедевров – в этом списке есть все. Читайте дальше, чтобы узнать, какие фильмы следует просмотреть уже сегодня.

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25 лучших экшен-фильмов по версии IGN

Первую позицию в списке занимает "Терминатор 2: Судный день" режиссера Джеймса Кэмерона. Это второй фильм из серии о Терминаторе, вышедший в 1991 году. События происходят спустя время после событий в первой части "Терминатора", когда Сара Коннор и Кайл Риз успешно изменили ход истории и дали человечеству надежду на победу в войне против машин.

"Терминатор 2: Судный день": смотрите трейлер

Второе место занял комедийный боевик "Крепкий орешек", снятый режиссером Джоном МакТирнаном по роману Родерика Торпа "Ничто не вечно". В центре событий – полисмен по имени Джон МакКлейн, сталкивающийся с преступной бандой политических террористов. Они похищают два десятка человек, включая жену МакКлейна, и заставляют его вмешаться в смертельную борьбу. То, что началось как обычное рождественское празднование, быстро превращается в невероятное сражение, где выживание становится единственной целью.

"Крепкий орешек": смотрите трейлер

Третью позицию занял вестерн "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега". Это приключенческий кинофильм, снятый в 1981 году режиссером Стивеном Спилбергом. Является первой серией приключенческой кинотетралогии об археологе и искателе приключений Индиану Джонса.

"Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега": смотрите трейлер

Полный список лучших экшн-фильмов: